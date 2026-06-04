Interview: Wolf spricht Klartext zum Abstieg, Umbruch und Oberliga Nach 15 Jahren in der Regionalliga hat es den ZFC Meuselwitz in dieser Saison nun doch erwischt: der Abstieg steht fest. Eine Zäsur für den Klub, der sich über eineinhalb Jahrzehnte mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln in der Liga gehalten hat. von André Hofmann · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tanja Kaltofen

ZFC-Präsident Hubert Wolf ordnet im Gespräch mit FuPa Thüringen die Situation ein, blickt auf Ursachen, Konsequenzen und den Neustart in der Oberliga – und versucht dabei vor allem auch den Blick nach vorn nicht zu verlieren.

FuPa Thüringen: Der Abstieg aus der Regionalliga steht nach 15 Jahren fest. Überwiegt aktuell die Enttäuschung oder auch der Stolz auf das Erreichte?

Hubert Wolf: Das ist alles mit riesiger Arbeit über viele Jahre verbunden gewesen. Deshalb ist es schon ein Mix aus Gefühlen. Im Nachgang ist es nach wie vor schade, keine Frage. Aber ich verliere dadurch nicht den Lebensmut oder die Lebensgeister. Man muss das einordnen, auch wenn es natürlich weh tut. FuPa Thüringen: Lok ist nicht aufgestiegen, ihr dadurch abgestiegen. Wie bitter ist es, wenn die eigene Zukunft teilweise von Ergebnissen abhängt, die man selbst nicht beeinflussen kann?

Hubert Wolf: Das war uns vorher klar, dass wir es nicht mehr komplett in der eigenen Hand haben. Wenn man auf andere angewiesen ist, ist das nicht extra bitter – es ist einfach die Situation. Am Ende zählt die eigene sportliche Leistung, und da haben wir es nicht mehr geschafft, die nötigen Punkte zu holen.

FuPa Thüringen: Was waren aus Ihrer Sicht die entscheidenden Gründe für den verpassten Klassenerhalt?

Hubert Wolf: Vor allem die lange Verletztenliste in den vielen englischen Wochen, auch durch den langen Winter. Einige Spieler hatten dann schwere Beine, gerade als der Druck größer wurde und es ums Gewinnen ging. Vielleicht hatten wir am Ende auch einfach zu wenig Breite im Kader. Die beiden Winterneuzugänge (Anm. d. Red. Felix Pilger und Jan Halasz) haben leider nicht das erhoffte Stammspieler-Niveau erreicht. FuPa Thüringen: Hat der Verein in den vergangenen 15 Jahren das Maximum aus seinen Möglichkeiten herausgeholt?

Hubert Wolf: Auch die Dinosaurier sind eines Tages mal ausgestorben. Am Ende entscheidet nicht, wie lange man dabei ist, sondern wie man Fußball spielt. In dieser Liga ist es am Ende bezahlter Sport – und dafür war unsere Leistung in dieser Saison schlicht zu wenig.

Normalerweise hätte es reichen müssen, wenn man zwischenzeitlich elf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat.