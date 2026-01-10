Interview mit unserem Sportlichen Leiter Mustafa Gültekin

Mustafa Gültekin begann seine Fußballlaufbahn bereits in jungen Jahren beim FC Düren-Niederau. Zur Saison 2017/2018 schloss er sich unserem Verein SG Türkischer SV Düren an. Seitdem ist er eine prägende Persönlichkeit: Er feierte mit der Mannschaft zahlreiche Erfolge, Aufstiege, Tore und Assists und vertrat uns jahrelang als Kapitän auf und neben dem Platz. Seit dieser Saison übernimmt er nun die verantwortungsvolle Aufgabe als Sportlicher Leiter und prägt damit weiterhin maßgeblich die Entwicklung unseres Vereins.

Mustafa Gültekin: Unsere Zielsetzung war es, einen Kader zusammenzustellen, in dem sich jeder Spieler den Vereinsinteressen unterordnet – keine Selbstdarsteller, keine Egoisten. Das ist uns hervorragend gelungen. Alle Spieler im Team, egal ob neu oder langjährig dabei, haben sich diesem Ziel untergeordnet, viel geopfert, Leidenschaft gezeigt und unseren Fans attraktiven Fußball geboten. Das Ergebnis spricht für sich: 14 Siege aus 15 Spielen in der Liga. Das war nur möglich, weil jeder Spieler – unabhängig von seiner Spielzeit – die Ziele des Vereins über die eigenen gestellt hat. Bereits vor der Saison haben wir darauf geachtet, nicht nur Qualität zu verpflichten, sondern vor allem Spieler, bei denen wir das Gefühl hatten, dass sie unser Vereinsverständnis leben.

2. Frage: Was sind die nächsten Schritte und Vorstellungen?

Mustafa Gültekin:

Wir möchten die Rückrunde genauso erfolgreich gestalten wie die Hinrunde. Jedes Spiel wird auf Sieg gespielt. Grundvoraussetzungen bleiben attraktiver Fußball, Leidenschaft und aufopferungsvolles Miteinander – genau das, was uns stark gemacht hat.

Wir hatten eine Phase mit vielen Verletzungen und wenig Personal. Gerade in dieser Zeit ist die Mannschaft noch enger zusammengerückt, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelte. Daran wollen wir anknüpfen: als geschworene Einheit die Rückrunde bestreiten und im Sommer den Aufstieg realisieren.

3. Frage: Wie ist die bisherige Zusammenarbeit mit allen Teilen des Vereins?



Mustafa Gültekin:

Die Zusammenarbeit ist hervorragend. Sie beginnt beim Vorstand, wo jeder bereit ist, persönliche Interessen dem Vereinserfolg unterzuordnen. Der Vorstand leistet eine riesige Arbeit – beispielsweise auch bei der Sanierung des Vereinslokals. Dadurch verbringen wir noch mehr gemeinsame Zeit innerhalb der Mannschaft.

Der Vorstand lebt Ehrgeiz, Fleiß und Einsatz vor, ob rund um Spieltage oder bei der Verpflegung der Spieler. Dasselbe gilt für unser Trainerteam: Alles, was vom Team verlangt wird, wird von ihnen selbst vorgelebt. Dadurch sind alle Spieler „mit im Boot“ und geben im Training und im Spiel Vollgas – mit dem klaren Ziel Aufstieg.

4. Frage: Wird es Neuverpflichtungen geben?



Mustafa Gültekin:

Ja, es wird Neuverpflichtungen geben. Diese sollen uns sowohl sofort helfen als auch langfristig Teil unserer Planung sein und den Verein nachhaltig prägen, damit wir nicht jedes Jahr große Umbrüche haben. Wichtig ist uns, den Kader punktuell zu verstärken – mit Spielern, bei denen wir das Gefühl haben, dass sie sich hier wohlfühlen und den Weg des Vereins mitgehen.

5. Frage: Zum Schluss – eine Botschaft an die Fans?

Mustafa Gültekin:

Bitte unterstützt uns weiterhin so tatkräftig. Wir tun alles dafür, euch jeden Sonntag schönen Fußball zu bieten. In der Hinrunde ist uns das hervorragend gelungen — der Zuspruch und die Rückmeldungen von Fans und auch anderen Vereinen waren großartig. Das macht Spielern, Trainern und Vorstand riesigen Spaß. Diese tolle Unterstützung von den Zuschauern ist wichtig und muss beibehalten werden.

Abschluss

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Mustafa Gültekin für das Gespräch und wünschen allen eine erfolgreiche Rückrunde – mit dem gemeinsamen Saisonziel: Aufstieg.