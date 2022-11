INTERVIEW MIT UNSEREM MANNSCHAFTSOSTEOPATHEN DENNIS LEHNERT

So., 27.11.2022, 14:00 Uhr

Du bist Inhaber der Praxis Zentrum für Osteopathie, Physiotherapie und Naturheilkunde, wo seid ihr zu finden?

Wir sind in der Lindenstraße 79 in Rheine zu finden. Die Praxis befindet sich auf der Rückseite des Bahnhofs Nähe der kaufmännischen Schulen.

Wie viele Mitarbeiter hast du in deinem Team?

Unser Team besteht aus 9 Mitarbeitern. Wir haben vier Osteopathen, drei Physiotherapeuten, eine Heilpraktikerin und eine Kollegin für die Anmeldung im Team.

Seit wann gibt es euch?

Uns gibt es seit dem 01.09.2018 in Rheine. Mit der Fertigstellung des Einsteinhaus Vier sind wir zum 01.02.2021 in die neuen Räumlichkeiten an der Lindenstraße 79 gezogen.

Welche Leistungen bietet ihr an?