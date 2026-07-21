Interview mit Semi Ergin

Semi Ergin hier noch beim SSV Bergisch Born

Hier stellt sich Semi Ergin vor und beantwortete mir ein paar fragen.

Es geht weiter hier ist Semi Ergin ein 20 Jährige Außenverteidiger schnell und sehr wendig in seinen Bewegungen. Semi ist ein Junger ehrgeizer Spieler und will wie er selbst sagt alles für eine erfolgreiche Saison investieren.

Hallo Semi Ergin, stell dich doch kurz vor: Wer bist du, wo kommst du her und was machst du, wenn du mal nicht auf dem Fußballplatz stehst?.

Ich bin geboren am 19. Mai 2006 und ich komme aus Radevormwald. Ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Elektroniker in Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik bei der Firma D.I-Elektrotechnik in Remscheid. Ausserhalb des Platzes konzentriere ich mich auf meine Ausbildung und verbringe auch viel Zeit mit Familie und Freunden.

Welche Rolle spielt der Fußball/Sport in deinem Alltag? Und wie kriegst du die Balance zwischen Sport, Job/Schule/Ausbildung und Privatleben hin?

Semi:

Der Fußball ist ein großer Bestandteil meines Alltags, es ist zwar etwas schwer neben der Ausbildung und meinem Privatleben, aber es gehört aufjedenfall dazu. Ich liebe es Sport zu treiben und mich fit zu halten.

Wer ist dein größtes Vorbild außerhalb des Fußballs und warum gerade diese Person?

Semi:

Meine Größten Vorbilder außerhalb des Fußballs sind meine Eltern, da ich immer noch täglich von ihnen lerne und sie mich dazu gebracht haben, wer ich heute bin.

Wie bist du zum Fußball gekommen? Gab es jemanden der dich inspiriert oder motiviert hatte?

Semi:

Ich hab mein Lebenlang schon Fußball gespielt und mit 6 hat mein Vater mich dann das erste mal zum Training gebracht und seitdem ist die Liebe zum Fußball immer größer geworden und dann auch nie aufgehört Fußball zu spielen.

Du bist laut Dateienbank Abwehr oder wie man es heute nennt defensive.– warum ausgerechnet diese Position? War das schon immer deine rolle auf dem Platz?

Semi:

Ich habe bis zur D-Jugend in der Offensive gespielt und dann hat mich mein Trainer einmal in der Abwehr ausprobiert, das hat dann auch gut geklappt und seitdem hab ich eigentlich nur noch Außenverteidiger gespielt.

Welche Stärken und Schwächen würdest du dir auf dem Fußballplatz selbst zuschreiben?

Semi:

Meine Stärken sind schnelligkeit, meine Flanken und mein Kampfgeist. An meinen schwächen arbeite ich täglich hart.

Was war bisher dein schönster Moment auf dem Fußballplatz? Gerne auch ein besonderer Moment abseits des Rasens.

Semi:

Der Aufstieg in die Niederrheinliga in der D-Jugend mit dem FC Remscheid war ein sehr schöner Moment und in der U19 bei Cronenberg der Pokalsieg gegen den Wuppertaler SV im Elfmeterschießen.

Wie wichtig sind dir Mannschaft, Trainerteam und Umfeld – oder zählt für dich am Ende nur, dass du auf dem Platz stehen kannst?

Semi:

Die Mannschaft und das Trainerteam ist mir sehr wichtig, ohne ein gutes Verhältnis mit der Mannschaft und dem Trainerteam läuft garnix. Deshalb ist es immer wichtig sich gut mit dem Teamkollegen zu verstehen und immer offen über alles reden zu können was bei unserer Mannschaft auch der Fall ist.

Welchem Verein oder welchem Sportler drückst du die Daumen – abgesehen vom FC Remscheid?

Semi:

Ich bin riesen Galatsaray Istanbul fan, verfolge auch jedes spiel der Mannschaft und bin da auch gerne mal im Stadion.

Mit wem würdest du gerne einmal auf dem Platz stehen – sowohl als Mitspieler als auch als Gegner? Egal ob aktuelle oder ehemalige Profis.

Semi:

Mein Traum wäre es mit Cristiano Ronaldo auf dem Feld zu stehen. Super mentalität und für mich aufjedenfall der Beste Spieler auf und neben dem Platz allerzeiten.

In der Vergangenheit sind zu den Auswärtsspielen teilweise mehr Fans auf Remscheider Seite gewesen als von den Heimmannschaften. Wie ist es für dich vor Publikum zu spielen? Was macht es mit dir?

Semi:

Die Fans motivieren mich und ich bin sehr froh hier beim FC Remscheid zu sein und solche Fans immer im Rücken zu haben. Schon beim spiel gegen den Fc Remscheid als ich beim SSV Bergisch Born gespielt habe, haben mich die Fans beeindruckt. Sowas motiviert einen sehr.

Du kommst von der SSV aus Bergisch Born zum FC Remscheid. Du hättest ja eigentlich auch Landesliga spielen können was waren deine Beweggründe zum FCR zu wechseln?

Semi:

Als ich einen Anruf vom Trainer Erdal bekam und er mir vom Neuaufbau vom FC Remscheid erzählte musste ich garnicht lange überlegen und hab dann auch sofort zugesagt. Ich freue mich auf die Saison und wir geben alles dafür um den FC Remscheid wieder dahin zu bringen wo er eigentlich hingehört.

Wie waren deine ersten Eindrücken und Gespräche mit dem Verein, Trainer Erdal Demir und deinene neuen Kollegen?

Semi:

Die ersten Gespräche mit dem Erdal liefen sehr gut, wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden und mit den neuen Kollegen verstehen wir uns alle sehr gut sind auch viele Freunde die ich schon von früher kannte.

Was sind deine persönlichen Ziele für diese Saison und für die Zukunft? Wird Fußball dabei weiterhin eine große Rolle spielen?

Semi:

Meine persönlichen Ziele für diese Saison sind natürlich mich weiter zu entwickeln und mit dem FC Remscheid wieder aufzusteigen. Und so lange ich kann wird Fußball aufjedenfall immer eine Rolle bei mir spielen.

Was wäre wenn du einen Wunsch frei hättest was wären es und warum genau diese sache.

Semi:

Mein Wunsch wäre es dass alle immer Gesund und Munter bleiben. Es gibt nix wichtigeres als Gesundheit, alles andere kann man sich erarbeiten aber Gesundheit nicht und deshalb ist es das wichtigste was es gibt.