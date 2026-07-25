Interview mit Maxim Vlasiuc

Maxim Vlasiuc hier bei Ararat Gevelsberg – Foto: Maxim Vlasiuc

Mit seinen 31 Jahren und 137 spielen in verschiedenen Ligen von Bezirksliga bis Oberliga ist er aktuell mit einer der Erfahrenden in einem sehr jungen Kader. Gespielt hatte er unteranderen bei der SF Troisdorf, beim Cronnenberger SC und zu letzt bei Ararat Gevelsberg. Es wird spannend ihn zu zusehen und was für eine Rolle Er in der Saison auf dem Platz übernimmt aber eins kann man sagen er hat bock wie man im Interview und beim Training raus hören konnte.

Maxim Vlasiuc ist 31 Jahre alt und Wohnt in Wuppertal geboren ist er in der Ukraine wo er auch das Fußball spielen angefangen hatte. Über Polen wo er studierte ging es mit 20 Jahren nach Deutschland. Und seit gut 12 Jahren Wohnt Maxim in Wuppertal.

Hallo Maxim, stell dich doch kurz vor: Wer bist du, wo kommst du her und was machst du, wenn du mal nicht auf dem Fußballplatz stehst?.

Ich konnte mich mit ihm unterhalten und er beantwortete mir ein paar fragen. Und stellte sich vor.

Maxim:

Ich bin Maxim, bin in der Ukraine geboren und lebe mittlerweile seit 12 Jahren in Wuppertal. Wenn ich nicht auf dem Fußballplatz stehe, verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Ansonsten mache ich gerne Sport oder genieße auch einfach mal einen ruhigen Tag.

Welche Rolle spielt der Fußball/Sport in deinem Alltag? Und wie kriegst du die Balance zwischen Sport, Job/Schule/Ausbildung und Privatleben hin?

Maxim:

Fußball spielt eine sehr große Rolle in meinem Alltag. Training und Spiele bestimmen die Woche natürlich schon ein bisschen. Man muss alles gut planen, damit Arbeit, Fußball und Privatleben zusammenpassen. Aber das klappt eigentlich ganz gut.

Seit wann spielst du Fußball und wie bist du dazu gekommen? Gab es jemanden, der dich damals inspiriert oder motiviert hat?

Maxim:

Ich spiele seit meiner Kindheit Fußball, eigentlich schon so lange, wie ich denken kann. Irgendwann ging es dann in den Verein und seitdem hat mich der Fußball nicht mehr losgelassen. Ein bestimmtes Vorbild gab es nicht.

Wie verlief dein Weg von der Jugend bis in den Seniorenbereich?

Maxim:

Ich habe in der Jugend beim FC Volyn Lutsk gespielt und dort sehr viel gelernt. Für mein Studium bin ich später nach Polen gezogen und habe auch dort weiter Fußball gespielt. Danach ging meine Reise in Deutschland weiter. Jede Station war anders und hat mich sowohl sportlich als auch persönlich weitergebracht.

FC Volyn Lutsk: gegründet 1960 und nach den Rückzug 2022 aus der 2 Liga ( Ukrainian First League) die Auflösung. Von 2010 bis 2017 spielten sie in der höchsten Ukrainischen Liga die Premjer-Liha.

Du bist laut Dateienbank Abwehr oder wie man es heute nennt defensive, warum ausgerechnet diese Position? War das schon immer deine Lieblingsrolle auf dem Platz?

Maxim:

Am Anfang habe ich tatsächlich eher offensiv gespielt. Mit der Zeit wurde ich aber immer defensiver eingesetzt. Beides hat aber immer gut geklappt. :)

Welche Stärken und Schwächen würdest du dir auf dem Fußballplatz selbst zuschreiben?

Maxim:

Zu meinen Stärken gehören auf jeden Fall meine Zweikampfführung, Ruhe am Ball und meine Erfahrung. Ich versuche außerdem, viel mit meinen Mitspielern zu sprechen und die Mannschaft zu unterstützen. Verbessern kann man sich natürlich immer. Beim Fitnesslevel ist zum Beispiel noch etwas Luft nach oben, da bin aber dran.

Was war bisher dein schönster Moment auf dem Fußballplatz? Gerne auch ein besonderer Moment abseits des Rasens.

Maxim:

Es gab einige schöne Momente: Aufstiege, Last-Minute-Siege und Spiele, die man gemeinsam als Mannschaft gedreht hat. Einen einzigen Moment auszuwählen, ist deshalb schwierig. Abseits des Platzes sind es vor allem die Freundschaften, die durch den Fußball entstanden sind.

Wie wichtig sind dir Mannschaft, Trainerteam und Umfeld oder zählt für dich am Ende nur, dass du auf dem Platz stehen kannst?

Maxim:

Das Gesamtpaket ist für mich sehr wichtig. Natürlich möchte jeder Spieler möglichst viel auf dem Platz stehen. Aber Fußball funktioniert nur als Mannschaft. Wenn das Verhältnis zum Trainerteam und zu den Mitspielern nicht passt, macht es auf Dauer auch keinen Spaß. Man verbringt sehr viel Zeit miteinander, deshalb müssen der Zusammenhalt und die Stimmung stimmen.

Spiel mal Trainer: Welche Mannschaft würdest du mit ehemaligen und aktuellen Mitspielern aufstellen dich selbst natürlich auf deiner Position? Und warum gerade diese Auswahl?

Maxim:

Ich würde wahrscheinlich eine Mischung aus ehemaligen und aktuellen Mitspielern aufstellen. Im Tor bräuchte ich jemanden, der Ruhe ausstrahlt. In der Abwehr natürlich zuverlässige und zweikampfstarke Spieler – mich würde ich selbstverständlich auch aufstellen. Im Mittelfeld wäre mir eine Mischung aus Laufstärke, Kampf und Kreativität wichtig. Und vorne braucht man Tempo und Spieler, die nicht zehn Chancen für ein Tor benötigen.

Wichtig wäre mir aber, dass die Spieler nicht nur sportlich stark sind, sondern auch menschlich gut zusammenpassen.

Du bist einer der ältesten oder ich glaub sogar der älteste der neu Verpflichtung in diesen Sommer für den FCR was waren deine Beweggründe zu diesem wechsel?

Maxim:

Ein bisschen Erfahrung in der Mannschaft kann ja auch nicht schaden. 😉 Eigentlich hatte ich im Winter schon mit dem Fußball aufgehört. Irgendwie habe ich mich dann aber doch noch einmal umentschieden, ganz ohne Fußball ging es wohl doch nicht.

Der FC Remscheid ist ein Verein mit viel Tradition und die Gespräche haben mir direkt ein gutes Gefühl gegeben. Außerdem haben einige meiner ehemaligen Mitspieler nicht lockergelassen und ordentlich Werbung für den Verein gemacht. Da konnte ich irgendwann nicht mehr Nein sagen. 😄

Was sind deine persönlichen Ziele für diese Saison –und für die Zukunft? Wird Fußball dabei weiterhin eine große Rolle spielen?

Maxim:

Mein erstes Ziel ist es, gesund und fit zu bleiben. Natürlich möchte ich regelmäßig spielen, der Mannschaft helfen und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison haben. Was danach kommt, wird man sehen.