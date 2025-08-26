Seit seinem Wechsel im Sommer 2020 ist Maurice Horn eine feste Größe beim FCR. Er absolvierte bislang 121 Ligaspiele, 9 Kreispokalspiele, 1 Niederrheinpokalspiel und 17 Testspiele für den FC Remscheid , behild in 46 spielen die weiße weste, konnte bisher 10 Strafstöße parieren und kassierte lediglich 3 Verwarnungen – ein Beleg für seine Abgeklärtheit und Disziplin. 2023 krönte er sich mit dem Team zum Kreispokalsieger, wobei er im Finale gegen den SSV Bergisch Born mit mehreren Paraden herausragte und als „Player of the Game“ gefeiert wurde. Auch in Pokalspielen gegen höherklassige Gegner wie den Wuppertaler SV stellte er seine Qualitäten unter Beweis.

Maurice Horn, geboren am 6. Januar 1999, ist der Stammtorwart des FC Remscheid. Mit einer Größe von rund 1,87 m laut Fupa bringt er ideale körperliche Voraussetzungen für seine Position mit. Horn gilt als athletischer und furchtloser Keeper, der vor allem durch starke Reflexe und Sicherheit im Eins-gegen-eins überzeugt.

Gleichzeitig ist er ein ehrgeiziger Leistungsträger, der sich mit dem FC Remscheid hohe Ziele steckt. Trainer, Mitspieler und Medien sehen in ihm einen Schlüsselspieler des Vereins, dessen Paraden und konstante Leistungen maßgeblich für die Erfolge der letzten Jahre waren.

Ich konnte Maurice Horn ein paar Fragen stellen.

Und er beantwortete sie offen und ehrlich.

Interview mit Maurice Horn

Hallo Maurice, stell dich doch kurz vor: Wer bist du, wo kommst du her und was machst du, wenn du mal nicht auf dem Fußballplatz stehst?

Maurice:

Hallo Stefan, ja, ich bin Mo (einer von vielen Spitznamen), 26 Jahre alt und komme aus Wuppertal. Hauptberuflich bin ich Kreditanalyst im Firmenkundenbereich eines Kreditinstituts. Ich bin aktuell in meiner 5. Saison beim FCR. Neben dem Fußball und meinem Job mag ich eine bunte Mischung an Aktivitäten. Andere Sportarten, Reisen und Events sind bei mir gerne gesehen. Entspannte Dinge wie Spa, Lesen oder Filmabende sind eine schöne Abwechslung.

---

Welche Rolle spielt der Fußball/Sport in deinem Alltag? Und wie kriegst du die Balance zwischen Sport, Job und Privatleben hin?

Maurice:

Fußball ist für mich einfach Leidenschaft seit klein auf. Ich kenne kein Leben ohne Fußball und möchte es möglichst lange aufrechterhalten, solange ich Spaß dabei habe, die Gesundheit mitspielt und die Zeit vorhanden ist.

Gutes Zeitmanagement und Menschen im Leben, die einen unterstützen sowie Verständnis dafür haben, sind entscheidend. Man selbst muss auch bereit sein, auf gewisse Dinge zu verzichten bzw. Prioritäten zu setzen.

---

Wer ist dein größtes Vorbild außerhalb des Fußballs – und warum gerade diese Person?

Maurice:

Ich versuche mir von vielen Menschen etwas abzuschauen, das mich im Leben voranbringt. Ich könnte jetzt einige tolle Menschen nennen, von denen ich mir etwas abgeschaut und gelernt habe. Diese hätten alle eine Erwähnung verdient. Allen voran würde ich meine Eltern nennen, die mich wirklich immer bei allem unterstützt haben.

---

Wenn du dir eine Zeit aussuchen könntest: In welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert würdest du gerne leben – und wieso?

Maurice:

80er. Super Musik und coole Frisuren sind für mich ein gutes Argument.

---

Seit wann spielst du Fußball und wie bist du dazu gekommen? Gab es jemanden, der dich damals inspiriert oder motiviert hat?

Maurice:

Seitdem ich 6 Jahre alt bin. Warum, weiß ich ehrlicherweise nicht, aber ich bin glücklich, dass es so gekommen ist.

---

Wie verlief dein Weg von der Jugend bis in den Seniorenbereich?

Maurice:

Gestartet habe ich bei Grün-Weiß Wuppertal und dem FSV Vohwinkel. Von da aus ging es über den SC Obersprockhövel zur TSG Sprockhövel. Zur U17 bin ich zum Wuppertaler SV gewechselt. In meiner U19-Zeit durfte ich regelmäßig bei der Regionalligamannschaft des WSV trainieren, in Testspielen Erfahrungen sammeln sowie einige Spiele in der U19-Bundesliga bestreiten. Das Trainingslager mit der 1. Mannschaft in Spanien war ebenfalls eine tolle Sache.

Aufgrund meines Ausbildungsstarts habe ich mich nach dem Juniorenfußball für eine Rückkehr zum SC Obersprockhövel in die Landesliga Westfalen entschieden. Nach einem Jahr ging es zum SC Velbert und wiederum ein Jahr später zur SG Wattenscheid – jeweils in die Oberliga. Der Neustart der SG Wattenscheid war ein tolles Projekt, leider etwas eingeschränkt durch Corona. Eigentlich sollte es dort auch für mich weitergehen, allerdings habe ich die Möglichkeit eines nebenberuflichen Studiums bekommen, sodass ich nicht mehr in diesem Umfang trainieren konnte. Dann kam Marcel Heinemann und hat mich vom FC Remscheid überzeugt.

---

Du bist Torwart – warum ausgerechnet diese Position? War das schon immer deine Lieblingsrolle auf dem Platz?

Maurice:

Die besonderen Dinge geschehen aus Zufall. Als Bambini war ich Libero, bevor sich unser Torwart verletzt hat. Dann habe ich die Verlosung gewonnen und bin seitdem bis auf Ausnahmen nicht mehr aus dem Tor gekommen.

---

Wie sieht ein typischer Trainings- oder Spieltag bei dir aus? Hast du feste Routinen, Rituale oder Angewohnheiten – und haben die sich über die Jahre verändert?

Maurice:

Unter der Woche an Trainingstagen ist es eigentlich ziemlich unspektakulär. Nach der Arbeit im Büro geht’s direkt zum Training. Danach Essen kochen und noch einen Film oder eine Serie schauen oder etwas lesen. Am Spieltag schlafe ich normalerweise lange aus und frühstücke immer dasselbe vor dem Spiel. Außer dem Frühstück und der Aufwärmroutine habe und hatte ich keine Rituale.

---

Welche Stärken und Schwächen würdest du dir auf dem Fußballplatz selbst zuschreiben?

Maurice:

Ich glaube, die mentale Komponente ist meine Stärke. Cleverness, Ehrgeiz, Disziplin und Wille würde ich darunter fassen. Der Ehrgeiz kann aber auch zur Schwäche werden. Es gibt kein perfektes Spiel, aber als Torwart wird fast jeder Fehler bestraft. Die Balance, 90 Minuten den Fokus zu halten und die bestmöglichen Entscheidungen in kurzer Zeit zu treffen, ist mental herausfordernd – aber auch das Spannendste.

Ich denke, meine Beweglichkeit hilft mir bei der ein oder anderen 1-gegen-1-Situation. Sprungkraft und der rechte Fuß sind definitiv ausbaufähig.

---

Was war bisher dein schönster Moment auf dem Fußballplatz? Gerne auch ein besonderer Moment abseits des Rasens.

Maurice:

Der Gewinn des U19-Niederrheinpokals. Wir haben mit dem WSV auf dem Weg dahin drei Bundesligisten geschlagen. Wir durften das Halbfinale und Finale im Stadion am Zoo spielen – das war auf jeden Fall unvergesslich.

---

Wie wichtig sind dir Mannschaft, Trainerteam und Umfeld – oder zählt für dich am Ende nur, dass du auf dem Platz stehen kannst?

Maurice:

Natürlich zählt es für jeden Spieler, egal ob Kreisliga oder Bundesliga, auf dem Platz zu stehen. Sonst würden wir unsere Zeit, glaube ich, anders verbringen. Aber mit einem super Umfeld, Mannschaft und Trainer macht es viel mehr Freude. Wenn man sich wohlfühlt, kann man mehr erreichen.

---

Und was machst du nach Siegen oder Niederlagen, um runterzukommen?

Maurice:

Nach einem Sieg auf jeden Fall feiern und ein Kaltgetränk mit den Jungs. Niederlagen oder Unentschieden machen natürlich nicht so viel Freude, aber man kann mehr draus lernen. Trotzdem will man als Sportler immer gewinnen. Ob Sieg oder Niederlage – danach geht’s zur Familie.

---

Welchem Verein oder welchem Sportler drückst du die Daumen – abgesehen von deinem FC Remscheid?

Maurice:

Tatsächlich bin ich kein Fan von einem speziellen Verein oder Spieler.

---

Mit wem würdest du gerne einmal auf dem Platz stehen – sowohl als Mitspieler als auch als Gegner? Egal ob aktuelle oder ehemalige Profis.

Maurice:

Als Mitspieler Oliver Kahn, auch wenn das positionstechnisch schwierig wäre. Wahnsinniger Torwart in jeder Hinsicht. Einfach eine Ikone.

Als Gegenspieler würde ich gerne nochmal gegen Spieler spielen, die man in der U19-Bundesliga angetroffen hat – Jan-Niklas Beste, Weston McKennie oder Kai Havertz zum Beispiel.

---

Spiel mal Trainer: Welche Mannschaft würdest du mit ehemaligen und aktuellen Mitspielern aufstellen – dich selbst natürlich im Tor? Und warum gerade diese Auswahl?

Maurice:

Tor: Meine Wenigkeit, weil ich einfach Bock hätte, mit dieser Mannschaft auf dem Platz zu stehen.

LV: Marvin Blume, ein Allrounder durch und durch. Kann alles spielen im defensiven Bereich. Der schlechte Humor gefällt mir auch.

IV: Adis Babic, Erfahrung pur beim Verteidigen und immer die Ruhe am Ball.

IV: Daniel Saibert, bestes Aufbauspiel und bester Kommunikator, mit dem ich zusammengespielt habe. Mit ihm verstehe ich mich blind.

RV: Michele Buscemi, offensiv und defensiv überragend. Die Schiene kann er hoch und runter ackern – 90 Minuten lang. Außerdem ist er der beste Standardschütze.

RM: Oliver Gasterich, einer meiner besten Freunde. Teamplayer durch und durch. Kleiner, wuseliger Spieler mit dem Auge für seine Mitspieler.

ZM: Dominik Heinen, für mich oft ein unscheinbarer Held. Er lenkt das Spiel mit einer Leichtigkeit und Ruhe. Für einen Lacher auf oder neben dem Platz führt auch kein Weg an Heini vorbei.

ZM: Nils Hönicke, ein Anführer auf und neben dem Platz. Zweikampfmonster, das kämpft, beißt und kratzt.

LM: Toni Zupo, Wahnsinnslinker Fuß, technisch überragend und außergewöhnlich torgefährlich. Ein Unterschiedsspieler.

ST: Moritz Schrepping, der für die Traumtore geboren ist. Fallrückzieher, Tore aus 40 Metern – niemand kann’s besser als Schreppi. Kopfballstark ist er auch noch. Ohne die Verletzungen wäre es mit Sicherheit ein paar Ligen höher hinausgegangen.

ST: Kevin Hagemann, für mich der „Messi der Regionalliga“. Nicht vom Ball zu trennen und immer Gefahr in der Luft, wenn er am Ball ist. Einfach auch menschlich ein super feiner Kerl.

---

Daniel Saibert, Antonio Zupo, Michele Buscemi und Dominik Heinen aktuell beim FC Remscheid.

Marvin Blume: 5 Jahre beim FC Remscheid und zu zeit 2025/26 keine Angaben bei fupa wo er spielt

Adis Babic: seit 12/13 beim FCRemscheid und der Saison 24/25 zum VfB Schwelm gewechselt und in der Winterpause direkt weiter zum RW Wülfrath

Oliver Gasterich: SC Obersprockhövel in der Saison 18/19 Landesliga Westfalen zusammen dort gespielt

Nils Hönicke: Aktuell beim DjK SV Mauritz Bezirksliga Westfalen. 20/21 in Wattenscheid 09 kennen gelernt.

Moritz Schrepping: seit 16/17 beim SC Obersprockhövel 190 Spiele 80 Tore 20 mal elf der Woche. Und Mo dort kennen gelernt.

Kevin Hagemann: Natürlich bekannt bei seiner Zeit beim Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf || in der Regionalliga West 230 Spiele 58 Tore 30 Assists.

Gibt es in deiner aktuellen Mannschaft ein Vorbild für dich? Wenn ja, warum?

Maurice:

Jetzt muss ich ein wenig aufpassen, nicht dass ich hier in der Kabine den ein oder anderen Spruch abbekomme. Es sind für mich vor allem diejenigen, die nicht so offensichtlich sind. Zum Beispiel ein Sebastian Lienen, der immer da ist, wenn Not am Mann ist, obwohl er schon aufhören wollte. Ein Malte Lüttenberg und Michele Buscemi, die trotz ihrer Rückschläge immer da sind, um uns zu pushen. Da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden.

---

In der Vergangenheit sind zu den Auswärtsspielen teilweise mehr Fans auf Remscheider Seite gewesen als von den Heimmannschaften. Was bedeutet dir das persönlich und was würdest du ihnen gerne sagen?

Maurice:

Das ist natürlich ein Privileg, dass uns so viele bis an die holländische Grenze begleiten. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Mich persönlich pusht das, auch wenn man mir das oft erst nach dem Spiel ansieht, weil ich das in meinem Tunnel während des Spiels ausblende.

Ich hoffe natürlich, dass wir auch diese Saison auf eure Unterstützung bauen können. Ich würde mir wünschen, dass wir dieses Jahr in möglichen schlechten Zeiten näher zusammenrücken und positiv bleiben. Ich kann Unmut nach schlechten Spielen vollkommen nachvollziehen. Die letzte Saison ist Vergangenheit, und man muss akzeptieren, dass andere besser waren. Jeder hier im Verein versucht Tag für Tag sein Bestes zu geben – egal ob Spieler, Trainer, Ehrenamtler oder ihr Fans. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir besser werden.

---

Zum Abschluss noch zwei fragen:

Was sind deine persönlichen Ziele für diese Saison – und für die Zukunft? Wird Fußball dabei weiterhin eine große Rolle spielen?

Maurice:

Erst einmal fit bleiben und jedes Spiel genießen. Viele Siege und „zu Null“-Spiele wünsche ich mir natürlich immer. Was am Ende der Saison dabei rauskommt, wird sich zeigen. Es sind viele Variablen.

Die Bilderbuchstory wäre ein Aufstieg in die Oberliga mit dem FCR. Was nach der Saison oder in den nächsten Jahren in der „Fußballkarriere“ passiert, kann ich heute nicht sagen. Sich in der Oberliga nochmal zu beweisen, wäre der Traum. Aber die Fußballwelt ist schnelllebig. Verletzungen, eine schlechte Saison, Veränderungen im Privatleben – all das ist nicht berechenbar. Solange ich mit der Leidenschaft dabei bin und fit bleibe, werden es hoffentlich noch ein paar Saisons. Jeder weiß auch, dass eine Reise irgendwann endet, und deshalb sollten wir jedes Spiel genießen. Der Fußball bedeutet mir viel, und ich bin dankbar für jedes der über 100 Spiele, die ich hier für den FCR auf dem Platz stehen durfte. Und ein paar kommen ja hoffentlich diese Saison noch dazu...

---

Und wenn du den Lesern oder sogar der ganzen Welt etwas mitgeben könntest – was wären deine Wünsche?

Maurice:

Genießt das Hier und Jetzt.

Fazit: Maurice Horn ist weit mehr als nur ein verlässlicher Rückhalt zwischen den Pfosten. Er verkörpert die Verbindung von Leidenschaft, Bodenständigkeit und sportlichem Ehrgeiz – und ist so zu einer unverzichtbaren Größe beim FC Remscheid geworden. Also...

Lieber Maurice,

ich danke dir von Herzen für das offene und ehrliche Gespräch. Ich wünsche dir, dass dir noch viele schöne und erfolgreiche Jahre im Tor geschenkt werden – und dass sich vielleicht auch der Traum von der Oberliga noch einmal erfüllt, gerne auch mit dem FC Remscheid.

Man sagt ja oft: „Bleib so, wie du bist.“ Bei dir könnte ich das auch so unterschreiben – und doch wissen wir, dass wir uns im Laufe des Lebens immer wieder verändern. Darum wünsche ich dir, dass du mit deiner positiven und lebensfrohen Art, jede Art von Herausforderung meistern kannst, so im Sportlich, sowie auch im Privatleben.

Interview geführt Stefan Busch-Tschöpe

Gespräch Partner Maurice Horn.