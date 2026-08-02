Interview mit Emre Erol

Emre Erol

Emre kommt vom SC Radevormwald zum uns der 19 Jährige Deutsch Türke kam in seiner 2 Saison bei den Senioren beim SC Radevormwald zu 23 Pflichtspielen mit einer durchschnittliche Spielzeit von 85 min. pro spiel und dies in seinem zweiten jahr das ist ein guter wert er spielt auf der Rechten Außenverteidiger Position und dies eher mit Zug nach vorne. Die Bezirksliga wird zwar eine neue Herausforderungen für Ihn aber der Ehrgeizige Emre wird sich ganz schnell auf höheren Niveau einspielen und wird den FC Remscheid viel Freude machen.

Hallo Emre, stell dich doch kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du, wenn du mal nicht auf dem Fußballplatz stehst?.

Ich konnte mich mit ihm unterhalten und er beantwortete mir ein paar fragen. Und stellte sich vor.

Emre:

Hi, ich bin Emre, 19 Jahre alt, komme aus Radevormwald und mache in meiner Freizeit

Sport oder unternehme was mit Kollegen.

Welche Rolle spielt der Fußball/Sport in deinem Alltag? Und wie kriegst du die Balance zwischen Sport, Job/Schule/Ausbildung und Privatleben hin?

Emre:

Fußball spielt eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben, da ich dort vom Alltag abschalten

und fit bleiben kann.

Du bist Verteidiger , wie es man heute nennt defensive, welche Aufgaben in der Verteidigung ist deine, warum ausgerechnet diese Position? War das schon immer deine Lieblingsrolle auf dem Platz?

Emre:

Ich spiele bevorzugt als offensiver Außenverteidiger, da ich sowohl defensiv als auch

offensiv Verantwortung übernehmen kann.

Du kommst vom SC Radevormwald 08 zum FC Remscheid was. Du bist ein junger Spieler und spielst jetzt Bezirksliga im 3 Senioren Jahr. Was waren deine Beweggründe zum FCR zu wechseln.

Emre:

Nach einer guten Saison beim SC 08 möchte ich mich sportlich weiterentwickeln.

Mein Ziel ist es, mich auf einem höheren Niveau mit neuen Gegnern zu messen und

neue Herausforderungen anzunehmen.

Wer kam auf dich zu und wie waren deine ersten Gespräche mit dem FC Remscheid.

Emre:

Nachdem ich Trainer Erdal kontaktiert hatte, vereinbarten wir zunächst ein Probetraining. Nachdem er sich anschließend näher über mich informiert hatte, konnten wir uns gemeinsam mit dem Vorstand bereits vor dem Probetraining auf eine Vertragsvereinbarung einigen.

Wie waren deine ersten Eindrücken und Gespräche mit dem Verein, Trainer Erdal Demir und deinene neuen Kollegen?

Emre:

Im Verein herrscht ein offenes und respektvolles Miteinander. Sowohl innerhalb der

Mannschaft als auch im gesamten Vereins Umfeld versteht man sich ganz gut. Der

Trainer zeichnet sich durch seine offene und ehrliche Art aus. Er arbeitet strukturiert

und legt großen Wert auf Disziplin.

Wie wichtig sind dir Mannschaft, Trainerteam und Umfeld oder zählt für dich am Ende nur, dass du auf dem Platz stehen kannst?

Emre:

Für mich steht das Wohl der Mannschaft an erster Stelle. Ein gutes Verhältnis zu

den Mitspielern und Trainern sowie ein positives Umfeld sind für mich entscheidend.

Welchem Verein oder welchem Sportler drückst du die Daumen? , abgesehen vom FC Remscheid.

Emre:

Ich unterstütze den Verein Galatasaray Istanbul. Wir werden dieses Jahr die

Champions League holen. #OSeneBuSene

OSeneBuSene bedeutet: ist ein populärer türkischer Sport- und Fan-Slogan, der übersetzt „Dieses Jahr ist dieses Jahr!“ oder sinngemäß „Dieses Jahr ist es endlich so weit!“ bedeutet. Fans nutzen diesen Ausdruck vor allem in den sozialen Medien, um vor oder während einer Meisterschafts-, Aufstiegs- oder Pokalphase auf den ersehnten Titel ihres Teams zu hoffen.

In der Vergangenheit sind zu den Auswärtsspielen teilweise mehr Fans auf Remscheider Seite gewesen als von den Heimmannschaften. Wie ist es für dich vor Publikum zu spielen? Was macht es mit dir?

Emre:

Es ist etwas Besonderes, vor einem großen Publikum zu spielen. Die Atmosphäre

und die Unterstützung der Zuschauer sorgen für zusätzliche Motivation und tragen

dazu bei, die eigene Leistung auf dem Spielfeld noch einmal zu steigern.

Was sind deine persönlichen Ziele für diese Saison und für die Zukunft? Wird Fußball dabei weiterhin eine große Rolle spielen?

Emre:

Meine persönlichen Ziele für diese Saison sind es, mich kontinuierlich

weiterzuentwickeln und gezielt an meinen Schwächen zu arbeiten. Dabei möchte ich

meine Stärken weiter ausbauen und mich sowohl sportlich als auch persönlich stetig

verbessern.