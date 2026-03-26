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Interview mit Andreas Schepperle, dem Trainer des SV Weil
Weils Trainer Andreas Schepperle: "Meine Frau meinte, ich hätte sie gar nicht wahrgenommen"
von Badische Zeitung · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
„Jeder weiß, was er abgeliefert hat“: Andreas Schepperle, Trainer SV Weil – Foto: Achim Keller
Vor ein paar Wochen waren sie nah an den Aufstiegsplätzen, doch eine Negativserie hat Fußball-Landesligist SV Weil zurückgeworfen. Trainer Andreas Schepperle im Interview über Joysticks und den Aufstieg.
BZ: Herr Schepperle, am Sonntag gab es eine 0:1-Niederlage beim FC Wittlingen. Können Sie nach solchen Spielen schnell abschalten oder geht Ihnen das nach und versaut Ihnen den "Tatort"-Abend?
Schepperle: Nein, da kann ich nicht schnell abschalten, auf keinen Fall. Ich versuche es immer erstmal ein bisschen einzuordnen. Woran lag es, was haben wir falsch gemacht? Aber ich habe mir gleichzeitig auch angewöhnt, nicht gleich nach dem Spiel alles zu bewerten. Zum gesamten Interview mit Andreas Schepperle (BZ-Plus).