Interview mit Andreas Schepperle, dem Trainer des SV Weil

BZ: Herr Schepperle, am Sonntag gab es eine 0:1-Niederlage beim FC Wittlingen. Können Sie nach solchen Spielen schnell abschalten oder geht Ihnen das nach und versaut Ihnen den "Tatort"-Abend?

Schepperle: Nein, da kann ich nicht schnell abschalten, auf keinen Fall. Ich versuche es immer erstmal ein bisschen einzuordnen. Woran lag es, was haben wir falsch gemacht? Aber ich habe mir gleichzeitig auch angewöhnt, nicht gleich nach dem Spiel alles zu bewerten. Zum gesamten Interview mit Andreas Schepperle (BZ-Plus).