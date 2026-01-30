Interview in der Kalenderwoche 6

In Kalenderwoche 6 blicken wir mit Marius Matern, Steffen Wolf und Simon Kotte dorthin, wo Tabellenstände zwar wehtun können, Hoffnung aber trotzdem ihren Platz hat. Es geht um lange Wege im Herrenfußball, um Neuanfänge mit Hindernissen und um Kapitäne, die Verantwortung nicht auf dem Trikot tragen, sondern im Alltag.

Marius Matern erzählt von sieben Jahren Bezirksliga, von Momenten, die bleiben, und von einer Salzbergener Mannschaft, die noch längst nicht am Ende ist. Steffen Wolf erklärt, warum ein Tabellenplatz 15 kein Todesurteil sein muss, weshalb sein Weg in Neuenhaus bis 2028 führen soll und wieso Überzeugung manchmal wichtiger ist als Punkte. Und Simon Kotte spricht als Kapitän über Zweifel, Zusammenhalt und den Glauben daran, dass Stabilität zurückkehrt, wenn man an den richtigen Schrauben dreht.