Interregio-Schlusslicht mit neuem Trainer-Trio

Chur 97: Mit einem Trainer-Trio zum Ligaerhalt. Das in der Interregio-Gruppe 5 abstiegsgefährdete Chur 97 setzt auf eine interne Lösung und geht mit einem neuen Trainerteam in die Rückrunde. René Stefanoni, Nico Gruber und Luca Catricala übernehmen gemeinsam die sportliche Verantwortung. Stefanoni war bislang als Koordinator mehrerer Juniorenteams bei Chur tätig. Der ausgebildete Sport- und Turnlehrer Gruber gehörte zuletzt dem Kader der ersten Mannschaft an, während Catricala Vorstandsmitglied ist und die zweite Mannschaft trainierte. "Mir ist wichtig, zu betonen, dass wir diese schwierige Aufgabe im Team bewältigen wollen", sagte Stefanoni gegenüber der "Südostschweiz". Auch im Kader zeichnen sich erste Veränderungen ab. Mit Goalie-Routinier Marko Zuvic sowie Simone Catricala und Lorenzo Cazzato kehren gleich drei Spieler vom Zweitligisten Ems zurück. Chur, in der Meisterschaft auch Gegner der FVRZ-Teams Seefeld, Schaffhausen II und Seuzach, überwintert am Tabellenende. Im vergangenen Dezember hatte sich der Verein von Trainer Aleksandar Zarkovic getrennt.

FC Volketswil: Limata tritt als Trainer zurück. Beim Drittligisten FC Volketswil kommt es zu einem Trainerwechsel. Antonio Limata, seit Oktober 2022 im Amt, hat aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Limata habe den Verein mit seinem Fachwissen, seiner Professionalität und seiner Leidenschaft massgeblich geprägt, heisst es in einer Mitteilung des Klubs. Unter der Regie des 55-Jährigen spielte der FCV stets in der Spitzengruppe der 3. Liga mit. Besonders in Erinnerung bleibt der knapp verlorene Final im FVRZ-Cup Ende Juni. Als Lohn qualifizierten sich die Volketswiler für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups, wo sie auf Challenge-League-Aufsteiger Rapperswil-Jona (0:8) trafen. In der laufenden Meisterschaft erlebte der FCV hingegen ein Auf und Ab und überwintert deshalb "nur" auf dem fünften Platz der Gruppe 6. Die Mannschaft wird vorerst von Assistenztrainer Kevin Hediger betreut. Parallel dazu hat der Verein die Suche nach einem neuen Cheftrainer aufgenommen.

FC Schaffhausen: Marleku und Spahiu verlassen Verein. Beim in der ersten Saisonhälfte der Promotion League enttäuschenden FC Schaffhausen (nur Tabellen-12.) wurden nach der Bekanntgabe von David Sesa als neuem Trainer die ersten (offensiven) Abgänge kommuniziert. Mark Marleku wechselt zum Ligakonkurrenten Breitenrain, Renato Spahiu schliesst sich dem Zürcher Erstliga-Krösus YF Juventus an. Ex-Captain Bujar Lika, der im Sommer nach dem Abstieg keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte, wechselt derweil zum ambitionierten Interregio-Verein Rotkreuz. Die Abgänge schaffen zugleich Raum für personelle Erneuerungen. Laut den "Schaffhauser Nachrichten" werden mit Tunahan Cicek (derzeit Brühl SG), Albion Avdijaj (YF Juventus), Julius Holder (Winterthur II) und Dior Gerbovci (Grasshopper Club Zürich II) mehrere potenzielle Neuzugänge gehandelt.