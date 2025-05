Interregio-Leader vor Trainerwechsel

Zug 94: Cos-Gayon geht nach einer Saison. Bei Zug 94 kommt es zum Ende der Saison zu einem Trainerwechsel. Der vom gleichklassigen SC Emmen auf diese Meisterschaft hin nach Zug gewechselte David Cos-Gayon verlässt den Leader der Interregio-Gruppe 3 nach nur einem Jahr. Und dies obwohl die Zuger mit komfortablen Vorsprung die Tabelle anführen. Gegner sind unter anderem auch Thalwil und Lachen/Altendorf. Für seinen Entscheid nennt Cos-Gayon "persönliche Gründe". Noch nicht bekannt ist die Nachfolgelösung.

FC Balzers: Trennung von Trainer-Duo trotz Höhenflug. Beim FC Balzers läuft es. Zuerst sorgte in der Winterpause ein argentinischer Influencer für einen Social-Media-Hype. Dann rollten die Liechtensteiner (sie waren zur Saisonhalbzeit nur Sechster) in der Rückrunde das Feld der Interregio-Gruppe 4 (wo auch zahlreiche Teams aus der Region Zürich mitspielen) auf. Der formstarke FCB ist dadurch nur noch einen Punkt hinter Leader Widnau auf Platz 2 klassiert. Offenbar brodelt es aber im "Ländle" in der Gerüchteküche. Der Grund: Das Trainergespann Marius Zarn und Stéphane Nater muss zum Ende der Saison gehen. "Ja wir planen nicht mehr mit Zarn und Nater. Wir wollten dies ohnehin in den nächsten Tagen öffentlich machen", bringt Sportchef Marco Wolfinger gegenüber "vaterland.li" Klarheit ans Licht. Dieser personelle Entscheid könnte nun im Finish der Meisterschaft für Unruhe sorgen. Klar ist nämlich auch bereits die Nachfolgelösung. So bestätigte die sportliche Leitung von Balzers die Verpflichtung von Gerardo Clemente und Aydin Demirci. Man darf also gespannt sein wie sich der Tabellenzweite am nächsten Sonntag in Altstätten präsentiert.