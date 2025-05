Interregio-Aufstiegskandidat präsentiert Trainer

FC Widnau: Gonzalez für Lüchinger. Beim Interregio-Klub FC Widnau übernimmt David "Gonzo" Gonzalez auf die kommende Saison als Trainer. Der 47-Jährige sei kein Unbekannter im Verein heisst es bei den Rheintalern in einer Mitteilung. Von 2011 bis 2014 spielte er für den FCW. Hinterher war er unter anderem als Trainer bei Dardania SG, Steinauch und Rorschach tätig. "Es fühlt sich sensationell an, wieder in Widnau zu sein. Ich hatte hier als Spieler eine meiner schönsten Zeiten", lässt sich Gonzelez zitieren, der den scheidenden Andreas Lüchinger ersetzt. Widnau hat als Leader in der "Zürcher" Gruppe 4 nach 26 von 30 Runden beste Chancen auf den Aufstieg in die 1. Liga. Am Samstag kommt es zum Spitzenkampf in Balzers.