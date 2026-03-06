Internes Verwürfnis sorgt für die nächste Absage

Beim Bezirksligisten TSV Münchingen sorgt das interne Beben für die nächste Absage. Nachdem die zweite Mannschaft bereits in der Vorwoche nicht antrat, kommt nun der nächste Nichtantritt. Diese Informationen teilt der Fußballbezirk Enz/Murr dazu mit:
Spielabsage Kreisliga A2 Enz/Murr
Mit Mail vom 06.03.2027 hat uns der TSV Münchingen informiert, dass man leider die Partie der zweiten Mannschaft bei der KSV Renningen, wegen Spielermangels, leider absagen muss.
---
1. SV Germania Bietigheim 20 14-4-2 55:18 46
2. TSV Münchingen (Auf) 21 14-4-3 59:29 46
3. TV Aldingen 20 11-3-6 52:40 36
4. Spvgg Besigheim 20 10-5-5 53:28 35
5. TSV Heimsheim (Auf) 21 11-2-8 58:36 35
6. SV Salamander Kornwestheim 20 11-1-8 81:25 34
7. FC Marbach 21 10-2-9 36:47 32
8. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 20 8-7-5 43:34 31
9. TSV Merklingen 21 9-3-9 45:44 30
10. FV Löchgau II (Auf) 20 7-6-7 38:45 27
11. SV Pattonville 21 8-3-10 46:57 27
12. TASV Hessigheim 18 8-2-8 44:32 26
13. TSV Schwieberdingen 20 7-3-10 48:49 24
14. TSV Phönix Lomersheim 21 5-7-9 42:57 22
15. AKV B.G. Ludwigsburg (Auf) 20 6-2-12 49:76 20
16. NK Croatia Bietigheim (Ab) 21 5-2-14 26:53 17
17. TV Pflugfelden (Ab) 21 1-0-20 18:123 3
---
1. SpVgg Renningen 16 14-1-1 62:15 43
2. Drita Kosova Kornwestheim 17 14-1-2 72:27 43
3. Spvgg Weil der Stadt 16 12-1-3 56:32 37
4. Spvgg Warmbronn 16 9-2-5 41:28 29
5. TSV Münchingen II 16 8-1-7 26:27 25
6. TV Möglingen 16 8-0-8 37:39 24
7. SKV Rutesheim (U23) II 16 7-2-7 49:35 23
8. TSF Ditzingen 17 6-3-8 29:31 21
9. TSV Flacht 16 5-4-7 26:35 19
10. SV Leonberg/Eltingen II 17 6-1-10 40:57 19
11. SV Gebersheim 16 4-5-7 24:30 17
12. TSV Höfingen 17 4-5-8 20:34 17
13. KSV Renningen 17 4-3-10 28:58 15
14. FC Gerlingen 17 4-3-10 30:61 15
15. TSV Heimerdingen 1910 II 16 1-2-13 26:57 5