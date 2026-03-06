Internes Verwürfnis sorgt für die nächste Absage Aktuelle Informationen kommen aus dem Fußballbezirk Enz/Murr. von red/pm · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Beim Bezirksligisten TSV Münchingen sorgt das interne Beben für die nächste Absage. Nachdem die zweite Mannschaft bereits in der Vorwoche nicht antrat, kommt nun der nächste Nichtantritt. Diese Informationen teilt der Fußballbezirk Enz/Murr dazu mit:

Spielabsage Kreisliga A2 Enz/Murr



Mit Mail vom 06.03.2027 hat uns der TSV Münchingen informiert, dass man leider die Partie der zweiten Mannschaft bei der KSV Renningen, wegen Spielermangels, leider absagen muss.





Das ist, nach dem Verzicht vom 01.03.2026, bereits die zweite Absage des TSV Münchingen II.



Bei einer erneuten Absage/Verzicht würde die Disqualifikation der Mannschaft erfolgen, alle bereits gespielten Spiele würden dann aus der Wertung gehen.