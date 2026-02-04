Internes Hallenturnier 2026

Siegermannschaft – Foto: DJK Beucherling

Das vereinsinterne Hallenturnier der DJK wird seit 1983 durchgeführt und erlebte dieses Jahr in der Gemeindehalle in Wald seine 40. Auflage. Rekordverdächtige 41 Teilnehmer nahmen an dem Jubiläumsturnier teil, denn die DJK Beucherling kann im Jahr 2026 ihr 60-jähriges Bestehen feiern. Die Fußballer wurden in 6 Mannschaften zusammen gelost. Im Spielmodus „Jeder gegen Jeden“ wurde das Turnier ausgetragen. In den 15 Partien fielen insgesamt 48 Tore. Die beiden Erstplatzierten Mannschaften erspielten sich jeweils 10 Punkte und somit entschied der direkte Vergleich den Turniersieger. Die Mannschaft um Torwart Sieber Joseph, Ring Joanthan (4 Tore), Premm Jannis (4), Kulzer Andreas (2), Adlhoch Nico (3), Adams Micha (1) und Greil Stefan konnte somit den Turniersieg feiern. Auf Platz 2 landete die Mannschaft Prasch Jürgen (TW), Premm Elias (3), Faltermeier Basti (2), Brummer Korbinian (1), Weinfurtner Thomas (1), Helmberger Simon und Drexler Florian. Den dritten Platz mit 7 Punkten belegte das Team Kosuch Benjamin (TW), Ring Simon (4), Schweiger Phillip (1), Jonat Marcel (1), Winkler Alex und Daschner Sebastian. Mit nur einen Punkt weniger landete die Mannschaft Schweiger Tim (TW), Gregori Daniel (4), Stuber Simon (1), Spierer Nathi (2), Kürzinger Tobias (2), Schafberger Simon und Fleischmann Matthias auf Platz 4. Das Team um Routinier Kerscher Gerhard (TW), Stuber Stefan (1), Laumer Markus, Zach Jakob (2), Sieber Phillip, Prasch Alexander und Auer Alexander (2) erreichte 5 Punkte und somit Platz 5. Den letzten Platz mit 4 Punkten belegte die Mannschaft von Groß Peter (TW), Sieber Thomas, Stuber Chris (1), Groß Jonas (2), Höcherl Jan, Daschner Florian und Humbs Florian (2). Die äußerst fairen Spiele wurden von dem Schiedsrichter Wagner Reinhard geleitet. Die Turnierleitung lag in den Händen von Karl Helmberger und Stuber Fabian. Torschützenkönig wurden mit jeweils 4 Premm Jannis, Ring Jonathan, Ring Simon und Gregori Daniel. Das anstrengende Turnier endete mit der Siegerehrung im Hotel Lindenhof. Dazu wurden auch die erfolgreichsten Spieler aus der ewigen Statistik des internen Hallenturniers eingeladen und bekamen vom Abteilungsleiter der Herrenfußballer Groß Peter eine Urkunde überreicht. In der ewigen Rangliste führt Jürgen Prasch mit 7 Turniersiegen vor Alfons Schwarzfischer (Zimmering) und Alexander Schafberger mit jeweils sechs Turniersiegen. Die meisten Turnierteilnahmen weist Alexander Prasch (24) vor Gerhard Kerscher (23) und Konrad Kerscher (21) auf. In der Torschützenliste führt weiterhin Florian Humbs mit 109 Tore bei 15 Teilnahmen. Dahinter folgen Manfred Höcherl (88), Thomas Weinfurtner (72), Alexander Prasch (68).