Internes Dreierteam übernimmt beim RW Sutthausen

Beim Kreisligisten RW Sutthausen hat es kurzfristig einen Trainerwechsel gegeben. Uwe Niebusch hat sein Amt niedergelegt. Ab sofort übernimmt die sportliche Leitung beim Kreisligisten ein internes Dreierteam das Jonas Vierhaus, Dominik Witte und als Hauptverantwortlichen Lucas Kaschade umfasst.
Der Rücktritt von Uwe Niebusch kommt unerwartet. Er hatte RW Sutthausen in seiner Amtszeit sportlich stabilisiert und maßgeblich geprägt. Gleich in seiner ersten Saison führte er die Mannschaft zur Rückkehr in die Kreisliga. In der darauffolgenden Spielzeit bestätigte das Team seine Entwicklung und erreichte als Aufsteiger einen starken dritten Tabellenplatz.
Auch in der abgelaufenen Hallensaison sorgte die Mannschaft unter seiner Leitung für Aufmerksamkeit. Unerwartet zog RW Sutthausen bis ins Finale des Addi-Vetter-Cups ein und unterstrich damit die positive Entwicklung der vergangenen Jahre.
Die vakante Trainerposition übernimmt nun ein internes Dreierteam. Dazu zählt Jonas Vierhaus, der 33-Jährige zählt seit vielen Jahren zu den prägenden Spielern des Vereins. Seit 2014 steht er – mit einer Unterbrechung zwischen 2017 und 2020 beim VfL Kloster Oesede – für RW Sutthausen auf dem Platz und gehört zu den treffsichersten Offensivkräften der Mannschaft. Er wird unterstützt von Lukas Kaschade, der ist bereits seit 2022 Co-Trainer bei der ersten Mannschaft von RW Sutthausen ist. Komplettiert wird das Dreierteam vom 29-jährigen Dominik Witte. Er ist bereits seit 2015 als erfolgreicher Torjäger für RW Sutthausen unterwegs, kann aufgrund einer Verletzung allerdings im Augenblick nicht auf dem Spielfeld helfen.