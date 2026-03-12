Internes Dreierteam übernimmt beim RW Sutthausen

Jonas Vierhaus, Dominik Witte und Lukas Kaschade übernehmen als internes Dreierteam – Foto: Fupa

Beim Kreisligisten RW Sutthausen hat es kurzfristig einen Trainerwechsel gegeben. Uwe Niebusch hat sein Amt niedergelegt. Ab sofort übernimmt die sportliche Leitung beim Kreisligisten ein internes Dreierteam das Jonas Vierhaus, Dominik Witte und als Hauptverantwortlichen Lucas Kaschade umfasst.

Der Rücktritt von Uwe Niebusch kommt unerwartet. Er hatte RW Sutthausen in seiner Amtszeit sportlich stabilisiert und maßgeblich geprägt. Gleich in seiner ersten Saison führte er die Mannschaft zur Rückkehr in die Kreisliga. In der darauffolgenden Spielzeit bestätigte das Team seine Entwicklung und erreichte als Aufsteiger einen starken dritten Tabellenplatz.

Auch in der abgelaufenen Hallensaison sorgte die Mannschaft unter seiner Leitung für Aufmerksamkeit. Unerwartet zog RW Sutthausen bis ins Finale des Addi-Vetter-Cups ein und unterstrich damit die positive Entwicklung der vergangenen Jahre.