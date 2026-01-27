Interne Trainerlösung in Wackersdorf: Bruckner übernimmt

„Wir sind mit dieser internen Lösung sehr zufrieden und sehen in Josef Bruckner den richtigen Mann, um die Mannschaft zu führen“, heißt es aus der Abteilungsführung. Die sportliche Aufgabe ist klar umrissen: Das Ziel ist der Klassenerhalt. Mit der Beförderung aus den eigenen Reihen setzt der TVW bewusst auf vertraute Strukturen, um in der verbleibenden Saisonphase den sportlichen Erfolg wieder zurück an den Wasserturm zu bringen.



Josef Bruckner, der bereits das Vereinsumfeld und die Abläufe genau kennt, soll „frischen Wind und klare Zielvorgaben“ in die Mannschaft bringen. In der Vergangenheit spielte der 32-Jährige für den SC Ettmannsdorf II, den TSV Nittenau und den TSV Klardorf, ehe er 2018 nach Wackersdorf wechselte. Allerdings bremsten ihn dann schwere Verletzungen stark aus. In der aktuellen Saison feierte Bruckner in der A-Klassen-Mannschaft sein Comeback. Die Entscheidung, ihn zunächst bis zum Sommer zu verpflichten, gebe beiden Seiten die Möglichkeit, die Zusammenarbeit ohne langfristigen Druck zu evaluieren, heißt es von Vereinsseite.



Für die Spieler, Fans und die gesamte Gemeinde beginnt nun die entscheidende Phase der Saison. Alle Blicke richten sich auf das Team und seinen neuen Chefcoach, der mit dem TV Wackersdorf den angestrebten Ligaverbleib sichern soll. Zur Winterpause rangiert die Mannschaft auf dem 13. und letzten Tabellenplatz der Kreisklasse Süd. Bei ein bis zwei absolvierten Spielen mehr als die direkte Konkurrenz, beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer vier Punkte. Die sieben Termine umfassende Restrückrunde startet für den TVW am 22. März mit einem Heimspiel gegen die SG Bruck/Alten- und Neuenschwand.