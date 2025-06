Interne Strobl-Nachfolge: Augsburg setzt auf großen Namen

Dort ist zu lesen, dass Markus Feulner in der abgelaufenen Spielzeit 2024/25 die U19, die ihre Gruppe E in Liga B der DFB-Nachwuchsliga vor dem SC Freiburg auf Platz eins abschloss und somit in der neuen Saison am DFB-Pokal der Junioren teilnimmt, trainierte. Ab dem Jahr 2017 war der 43-Jährige erst in verschiedenen Co-Trainer-Positionen tätig und übernahm 2022 das Cheftraineramt in der U16. In den folgenden zwei Jahren betreute der A-Lizenz-Inhaber erst die U17, dann die U19 und geht mit dem Amt als U23-Trainer nun direkt den nächsten Schritt. Damit ist der 204-fache Ex-Bundesliga-Spieler künftig für die ältesten FCA-Talente zuständig und steht 2025/26 in der Regionalliga Bayern an der Seitenlinie.

"Wir wollen unsere eigenen Talente fördern – das gilt für Spieler wie Trainer. Folglich ist es ein konsequenter und für uns logischer Schritt, Markus Feulner mit dem Amt des U23-Cheftrainers zu betrauen. Markus hat sich in den letzten Jahren Schritt für Schritt entwickelt und sich die nötige Zeit als Trainer gegeben. Auch deswegen sind wir uns sicher, dass unsere Talente im Übergangsbereich von seinem Wissen profitieren werden. Markus kann durch seine Zeit als Profi viel an Erfahrungen weitergeben, was benötigt wird, um im Profifußball anzukommen und kann nun auch als Trainer im Herrenbereich weitere wertvolle Erfahrungen sammeln", sagt Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg, im Rahmen der Veröffentlichung auf der FCA-Webseite.