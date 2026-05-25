„Interne Machtkämpfe machten zukünftige Zusammenarbeit unmöglich" Ex-Trainer spricht über Differenzen im Verein und wünscht sich klare Strukturen für die Zukunft. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Offizielle Stellungnahme zur aktuellen Situation

„Um den Gerüchten der letzten Tage entschieden entgegenzutreten und für absolute Transparenz zu sorgen, möchte ich die Fakten zu meinem Ausscheiden klarstellen: Die Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden, ging einzig und allein von mir aus. Der Verein hätte sehr gerne mit mir über diese Saison hinaus zusammengearbeitet, und es wurde im Nachgang auch intensiv versucht, mich von meiner Entscheidung abzubringen. Ich habe den Verantwortlichen jedoch am Montag vor einer Woche offiziell mitgeteilt, dass ich für die neue Saison nicht mehr zur Verfügung stehe. Am darauffolgenden Dienstag habe ich diesen Entschluss direkt an die Mannschaft kommuniziert. Der Impuls für die Trennung im Sommer kam somit ausschließlich von meiner Seite.

Die darauffolgende sofortige Freistellung kam für mich völlig überraschend und widerspricht jeder internen Vereinbarung. Der Abteilungsleiter Fußball, Baki Güzel, und ich waren uns absolut einig, den gemeinsamen Weg professionell bis zum Saisonende fortzuführen – völlig unabhängig davon, ob am Ende der Klassenerhalt oder der Abstieg steht. Diese verlässliche Absprache wurde jedoch durch massive Uneinigkeit innerhalb des Fußballvorstandes und des Gesamtvereins torpediert. Der Hauptvorstand hat – ohne Rücksprache oder Zustimmung des Fußballvorstandes und an Baki Güzel vorbei – hinter dem Rücken aller Beteiligten Gespräche mit anderen Trainern geführt. Diese vollendeten Tatsachen wurden uns erst am Freitagabend mitgeteilt. Dass interne Differenzen auf meinem Rücken ausgetragen und klare Zusagen ignoriert wurden, ist unprofessionell und bedauerlich. Trotz des unschönen Endes blicke ich auf fünf sehr schöne und intensive Jahre zurück. Wir haben in dieser Zeit gemeinsam enorm viel bewegt, nachhaltige Strukturen geschaffen und der Mannschaft ein neues, zukunftsfähiges Gesicht gegeben. Gekrönt wurde diese harte Arbeit schließlich mit dem verdienten Aufstieg in die Kreisliga A.