„Interne Machtkämpfe machten zukünftige Zusammenarbeit unmöglich"

Offizielle Stellungnahme zur aktuellen Situation
„Um den Gerüchten der letzten Tage entschieden entgegenzutreten und für absolute Transparenz zu sorgen, möchte ich die Fakten zu meinem Ausscheiden klarstellen: Die Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden, ging einzig und allein von mir aus. Der Verein hätte sehr gerne mit mir über diese Saison hinaus zusammengearbeitet, und es wurde im Nachgang auch intensiv versucht, mich von meiner Entscheidung abzubringen.
Ich habe den Verantwortlichen jedoch am Montag vor einer Woche offiziell mitgeteilt, dass ich für die neue Saison nicht mehr zur Verfügung stehe. Am darauffolgenden Dienstag habe ich diesen Entschluss direkt an die Mannschaft kommuniziert. Der Impuls für die Trennung im Sommer kam somit ausschließlich von meiner Seite.
Die darauffolgende sofortige Freistellung kam für mich völlig überraschend und widerspricht jeder internen Vereinbarung. Der Abteilungsleiter Fußball, Baki Güzel, und ich waren uns absolut einig, den gemeinsamen Weg professionell bis zum Saisonende fortzuführen – völlig unabhängig davon, ob am Ende der Klassenerhalt oder der Abstieg steht. Diese verlässliche Absprache wurde jedoch durch massive Uneinigkeit innerhalb des Fußballvorstandes und des Gesamtvereins torpediert. Der Hauptvorstand hat – ohne Rücksprache oder Zustimmung des Fußballvorstandes und an Baki Güzel vorbei – hinter dem Rücken aller Beteiligten Gespräche mit anderen Trainern geführt. Diese vollendeten Tatsachen wurden uns erst am Freitagabend mitgeteilt. Dass interne Differenzen auf meinem Rücken ausgetragen und klare Zusagen ignoriert wurden, ist unprofessionell und bedauerlich.
Trotz des unschönen Endes blicke ich auf fünf sehr schöne und intensive Jahre zurück. Wir haben in dieser Zeit gemeinsam enorm viel bewegt, nachhaltige Strukturen geschaffen und der Mannschaft ein neues, zukunftsfähiges Gesicht gegeben. Gekrönt wurde diese harte Arbeit schließlich mit dem verdienten Aufstieg in die Kreisliga A.
Leider ist es dem Verein im Anschluss jedoch nicht gelungen, die dringend erforderlichen Rahmenbedingungen im Hintergrund zu schaffen. Bis heute fehlt es an einer soliden Jugendarbeit sowie an einem stabilen finanziellen Fundament durch Sponsoren. Ohne diese essenziellen Grundvoraussetzungen ist es schlicht unmöglich, hier weiterhin erfolgreich und mit einer echten sportlichen Perspektive zu arbeiten.
Zum Abschied möchte ich mich von Herzen bei allen bedanken, die mich durch diese intensive Zeit so treu begleitet und unterstützt haben – bei den Anhängern, den Sponsoren für das entgegengebrachte Vertrauen, meinen Trainerkollegen für den starken Rückhalt und nicht zuletzt bei meiner Mannschaft. Den Spielern wünsche ich für die Zukunft sportlich wie privat maximalen Erfolg.
Was meine eigene Zukunft betrifft, möchte ich zeitnah wieder als Trainer arbeiten. Die tägliche Arbeit mit den Jungs auf und neben dem Platz bereitet mir unheimlich viel Freude. Es motiviert mich sehr zu sehen, wie sich einzelne Spieler und die Mannschaft als Ganzes weiterentwickeln. Wichtig ist für mich bei einer neuen Aufgabe vor allem, dass die internen Strukturen stabil sind und eine klare sportliche Perspektive existiert. Man muss ein gemeinsames Ziel sowie eine gemeinsame Idee verfolgen und bereit sein, mit absolutem Ehrgeiz an deren Verwirklichung zu arbeiten.
Für die Zukunft des Vereins hoffe ich aufrichtig, dass alle Verantwortlichen die inneren Querelen, Unruhen, Machtkämpfe und persönlichen Befindlichkeiten endlich beiseitelegen. Es ist an der Zeit, ausschließlich das Wohl des Vereins in den Vordergrund zu stellen. Jeder Einzelne muss sich wieder um die Aufgaben kümmern, für die er gewählt oder eingesetzt wurde, und seinen Teil zu einer sportlich erfolgreichen Zukunft beitragen. Denn genau das haben die Menschen, denen dieser Verein so sehr am Herzen liegt, verdient.“