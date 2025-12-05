Interne Lösung: Trainerwechsel zur Winterpause

Die SG Wittislingen/Ziertheim-D. stellt zur Winterpause die Weichen für die Rückrunde und nimmt einen Trainerwechsel vor. Der bisherige Coach Armin Resselberger muss sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Bereits zum Ende der Hinrunde war er krankheitsbedingt ausgefallen – auf ärztlichen Rat legt er seine Tätigkeit nun vollständig nieder.
In den vergangenen Wochen hatten bereits P. Urban und M. Stehle die sportliche Führung übernommen – mit großer Akzeptanz innerhalb der Mannschaft. Urban bringt mehrere Jahre Landesliga-Erfahrung mit und stärkt das Trainerteam mit taktischer Qualität und Führungsstärke. Stehle ist als Wittislinger Urgestein und Kapitän ohnehin fest im Verein verankert. Beide verbindet außerdem ihre gemeinsame Zeit im DFB-Stützpunkt , wo sie früh ihre sportliche Qualität unter Beweis stellten.
Resselberger hinterlässt große Fußspuren: Er sicherte mit Wittislingen den Klassenerhalt und spielte eine Schlüsselrolle bei der Entstehung der heutigen Spielgemeinschaft. Die Vereine danken ihm für seinen enormen Einsatz und wünschen ihm eine vollständige Genesung.
Das neue Spielertrainer-Duo übernimmt eine junge, hungrige und gut aufgestellte Mannschaft. Routiniers wie M. Lindacher und M. Gentner sollen der Truppe Stabilität geben, während die vielen jungen Spieler frischen Schwung mitbringen. Diese Mischung aus Talent und Routine soll die Basis für eine erfolgreiche Rückrunde bilden.
Mit der internen Lösung setzt die SG konsequent auf Kontinuität, Identifikation und Teamgeist – genau die Werte, die die Mannschaft in den kommenden Monaten tragen sollen.