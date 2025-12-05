Interne Lösung: Trainerwechsel zur Winterpause

Die SG Wittislingen/Ziertheim-D. stellt zur Winterpause die Weichen für die Rückrunde und nimmt einen Trainerwechsel vor. Der bisherige Coach Armin Resselberger muss sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Bereits zum Ende der Hinrunde war er krankheitsbedingt ausgefallen – auf ärztlichen Rat legt er seine Tätigkeit nun vollständig nieder.

In den vergangenen Wochen hatten bereits P. Urban und M. Stehle die sportliche Führung übernommen – mit großer Akzeptanz innerhalb der Mannschaft. Urban bringt mehrere Jahre Landesliga-Erfahrung mit und stärkt das Trainerteam mit taktischer Qualität und Führungsstärke. Stehle ist als Wittislinger Urgestein und Kapitän ohnehin fest im Verein verankert. Beide verbindet außerdem ihre gemeinsame Zeit im DFB-Stützpunkt , wo sie früh ihre sportliche Qualität unter Beweis stellten.