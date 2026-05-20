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Interne Lösung nach Abstieg
Frank Walter übernimmt die SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth
Die SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth hat die wichtigste Personalie für die kommende Saison geklärt. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, wird Frank Walter neuer Cheftrainer der Spielgemeinschaft. Er folgt auf Roman Felk, der sein Amt nach zwei Jahren zur Verfügung stellt.
Felk hatte die Mannschaft in seiner ersten Saison zu einem sportlichen Höhepunkt geführt: dem Aufstieg in die Kreisoberliga Schwalm-Eder. Das zweite Jahr verlief dagegen deutlich schwieriger. Mit einem neu formierten Kader kämpfte die SG um den Klassenverbleib, konnte den Abstieg in die Kreisliga A aber nicht verhindern. Der Verein würdigte Felks Arbeit dennoch ausdrücklich und bedankte sich für sein Engagement in einer sportlich anspruchsvollen Phase.
Ein bekanntes Gesicht übernimmt
Mit Frank Walter setzt die SG nun auf eine interne Lösung. Der künftige Trainer ist im Verein kein Unbekannter, sondern eng mit der Spielgemeinschaft verbunden. Walter spielte selbst viele Jahre für die SG Di/Na/Tro, ehe er seine aktive Laufbahn verletzungsbedingt frühzeitig beenden musste. Dem Sport blieb er anschließend dennoch verbunden: zunächst im Triathlon, später auch an der Seitenlinie.
Erste Erfahrungen als Trainer sammelte Walter bei der SG Ohetal, seinem Wohnortverein. Im vergangenen Winter kehrte er schließlich zu seinem Heimatverein zurück, um die SG Di/Na/Tro noch einmal als Spieler zu unterstützen. Nun übernimmt er dort zur neuen Saison die sportliche Verantwortung.
Keine überstürzte Entscheidung
Dass Walter die Nachfolge von Felk antreten soll, zeichnete sich nach Vereinsangaben früh ab. Nachdem Felk rechtzeitig angekündigt hatte, nach Saisonende nicht weiterzumachen, sahen die Verantwortlichen die passende Lösung bereits in den eigenen Reihen. Der Verein verbindet mit der Entscheidung Kontinuität, Vereinsverbundenheit und neue Impulse für den Neustart in der Kreisliga A.
Nach dem Abstieg steht die SG Di/Na/Tro vor einer richtungsweisenden Saison. Mit Walter soll der Übergang gelingen – sportlich wie strukturell. Der Verein blickt nach eigenen Angaben optimistisch auf die kommende Spielzeit und ist überzeugt, mit dem früheren Spieler den richtigen Mann für die nächsten Schritte gefunden zu haben.