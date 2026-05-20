Interne Lösung nach Abstieg

Felk hatte die Mannschaft in seiner ersten Saison zu einem sportlichen Höhepunkt geführt: dem Aufstieg in die Kreisoberliga Schwalm-Eder. Das zweite Jahr verlief dagegen deutlich schwieriger. Mit einem neu formierten Kader kämpfte die SG um den Klassenverbleib, konnte den Abstieg in die Kreisliga A aber nicht verhindern. Der Verein würdigte Felks Arbeit dennoch ausdrücklich und bedankte sich für sein Engagement in einer sportlich anspruchsvollen Phase.

Ein bekanntes Gesicht übernimmt

Mit Frank Walter setzt die SG nun auf eine interne Lösung. Der künftige Trainer ist im Verein kein Unbekannter, sondern eng mit der Spielgemeinschaft verbunden. Walter spielte selbst viele Jahre für die SG Di/Na/Tro, ehe er seine aktive Laufbahn verletzungsbedingt frühzeitig beenden musste. Dem Sport blieb er anschließend dennoch verbunden: zunächst im Triathlon, später auch an der Seitenlinie.