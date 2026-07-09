Interne Lösung gefunden Zuschlag übernimmt bei Sandershausen II von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSG Sandershausen

Die TSG Sandershausen setzt bei ihrer zweiten Mannschaft zunächst auf eine interne Lösung. Nach dem Klassenerhalt in der Kreisliga A geht die Reserve mit einer veränderten Trainerkonstellation in die neue Saison. Magnus Künkler, der die Mannschaft im März bis zum Saisonende übernommen hatte, wird dabei von einem Team aus den eigenen Reihen abgelöst.

Im Mittelpunkt steht Marc Zuschlag, sportlicher Leiter und zweiter stellvertretender Abteilungsleiter der TSG. Er hat sich bereit erklärt, die Mannschaft interimsweise zu trainieren und im Bedarfsfall auch wieder selbst auf dem Platz zu stehen. Unterstützung aus dem Kader Unterstützung erhält er direkt aus dem Spielerkader. Artem Radcenko soll Zuschlag im Trainingsalltag zur Seite stehen, Stefan Becker übernimmt Aufgaben im administrativen Bereich. Die Aufgabenverteilung soll sicherstellen, dass Zuschlag seine eigentliche Funktion als sportlicher Leiter weiterhin möglichst ohne größere Einschränkungen ausüben kann.

Abteilungsleiter Christian Wall würdigte die Bereitschaft des Trios, noch mehr Verantwortung für die zweite Mannschaft zu übernehmen. Zugleich machte er deutlich, dass die TSG die interne Lösung auch aus Überzeugung gewählt habe, nachdem Gespräche mit möglichen externen Trainern nicht vollständig überzeugt hätten. Erneute Suche zum Jahreswechsel Marc Zuschlag, Artem Radcenko und Stefan Becker genießen nun das Vertrauen der Abteilungsleitung. Für die Reserve bedeutet die Entscheidung zunächst Kontinuität, Nähe zur Mannschaft und eine Lösung, die aus dem bestehenden Vereinsgefüge heraus entstanden ist.