Interne Lösung gefunden

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die SG O/S/G hat die Nachfolge für ihr im Sommer scheidendes Trainerduo geregelt. Nachdem zuvor bekannt geworden war, dass die Zusammenarbeit mit Jörg Heß und Christian Frick nach der laufenden Spielzeit einvernehmlich endet, berichtet nun Hessensport24, dass Heiko Wagner und Markus Kreuz die erste Mannschaft zur Saison 2026/2027 übernehmen.

Der Verein setzt damit bewusst auf eine interne Lösung. Wagner und Kreuz waren über viele Jahre im Jugendbereich der SG O/S/G tätig und haben zahlreiche Spieler bereits auf deren Weg in den Seniorenbereich begleitet. Gerade deshalb verspricht sich der Vorstand von der Entscheidung Kontinuität, Identifikation und neue Impulse für eine Mannschaft, die seit der Neugründung der Spielgemeinschaft im Sommer 2024 stark von jungen Spielern geprägt ist.

Die Verbindung zwischen Trainern und Mannschaft gilt als wesentlicher Vorteil der neuen Konstellation. Viele Akteure kennen Wagner und Kreuz aus gemeinsamen Jahren im Nachwuchs, zugleich sind den künftigen Trainern die Strukturen, Stärken und die Philosophie des Vereins vertraut. Der Vorstand um den sportlichen Leiter Heiko Kranz zeigt sich entsprechend zufrieden, die Besetzung aus den eigenen Reihen vorgenommen zu haben.