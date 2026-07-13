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Interne Lösung: FSV VfB Straubing setzt auf Hupfloher und Liebherr
Die beiden erfahrenen Verteidiger werden das Team bis auf Weiteres anführen
von PM / ts · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser
Maximilian Hupfloher (li.) und Tom Liebherr fungieren beim FSV VfB Straubing ab sofort als Spielertrainer-Duo
"Der Verein hat sich bewusst für eine interne Lösung entschieden. Kurz vor dem Saisonstart setzt der FSV VfB Straubing auf zwei Persönlichkeiten, die das Team, den Verein und das Umfeld bestens kennen. Max Hupfloher bleibt nach seiner bisherigen Tätigkeit im Trainerteam weiterhin an der Seitenlinie und bringt seine Erfahrungen ein. Gemeinsam mit Tom Liebherr, für den es die erste Station als Trainer ist, wird er die Mannschaft auf die bevorstehenden sportlichen Herausforderungen vorbereiten. Beide genießen innerhalb der Mannschaft hohes Ansehen, übernehmen als Führungsspieler Verantwortung und bringen wertvolle Erfahrungen aus höherklassigen Spielklassen mit", schreibt der Klub auf seinen sozialen Medienkanälen. Hupfloher hat in seiner Laufbahn schon eine Reihe höherklassiger Stationen gehabt und bringt es auf 98 Landesliga-Einsätze. Der aus dem Allgäu stammende Liebherr hat sogar 61 Matches in der Bayernliga bestritten.
Unterstützt wird das Duo von Führungsspieler Valentin Kainz, der den beiden Coaches insbesondere bei organisatorischen Themen zur Seite stehen und als wichtiger Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft fungieren wird. Der Fokus richtet sich nun vollumfänglich auf den Saisonauftakt. Bereits am kommenden Samstag empfangen Folger, Jobst & Co. den Titelfavoriten FC Ergolding und möchten erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison starten.
"Der Verein blickt dem Saisonstart mit Zuversicht entgegen und hält sich gleichzeitig die Möglichkeit offen, das Trainerteam zu einem späteren Zeitpunkt um einen passenden externen Trainer zu ergänzen. Eine solche Entscheidung wird jedoch sorgfältig geprüft und eng mit Max Hupfloher und Tom Liebherr abgestimmt. Voraussetzung bleibt, dass die sportlichen und menschlichen Vorstellungen aller Beteiligten zusammenpassen", informiert der FSV VfB abschließend.