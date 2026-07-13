Interne Lösung: FSV VfB Straubing setzt auf Hupfloher und Liebherr

"Der Verein hat sich bewusst für eine interne Lösung entschieden. Kurz vor dem Saisonstart setzt der FSV VfB Straubing auf zwei Persönlichkeiten, die das Team, den Verein und das Umfeld bestens kennen. Max Hupfloher bleibt nach seiner bisherigen Tätigkeit im Trainerteam weiterhin an der Seitenlinie und bringt seine Erfahrungen ein. Gemeinsam mit Tom Liebherr, für den es die erste Station als Trainer ist, wird er die Mannschaft auf die bevorstehenden sportlichen Herausforderungen vorbereiten. Beide genießen innerhalb der Mannschaft hohes Ansehen, übernehmen als Führungsspieler Verantwortung und bringen wertvolle Erfahrungen aus höherklassigen Spielklassen mit", schreibt der Klub auf seinen sozialen Medienkanälen. Hupfloher hat in seiner Laufbahn schon eine Reihe höherklassiger Stationen gehabt und bringt es auf 98 Landesliga-Einsätze. Der aus dem Allgäu stammende Liebherr hat sogar 61 Matches in der Bayernliga bestritten.





