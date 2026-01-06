Interne Lösung beim Landesliga-Trainerteam und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Co-Trainer-Situation beim SC04 Tuttlingen geklärt!

Der SC 04 Tuttlingen hat die vakante Co-Trainer-Position in der 1. Mannschaft intern besetzt. Ab sofort übernehmen Aaron Barquero Schwarz sowie Mannschaftskapitän Robin Petrowski gemeinsam das Amt des Co-Trainers.

Der Verein setzt damit bewusst auf eine interne Lösung, die zugleich der ausdrücklichen Wunschlösung von Cheftrainer Gabriel Gasic entspricht. Beide stehen der Mannschaft sehr nahe und kennen die Strukturen sowie Abläufe im Team bestens. Der SC04 erhofft sich dadurch Kontinuität, kurze Kommunikationswege und neue Impulse aus dem eigenen Kreis.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Weiler 1958

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Mit Marc Müller freut sich der SV Weiler 1958 über einen Rückkehrer. Der erfahrene Defensivspieler trug bereits bis 2024 das Trikot des SVW. Bis zum jetzigen Winter spielte Müller für die Sportfreunde Kayh, nun geht es wieder in die Kreisliga B5 Alb.

TSVgg Stuttgart Münster

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Die TSVgg Stuttgart Münster steht zur Winterpause auf de zweiten Platz der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen. Nun freut sich der Verein über zwei Zugänge: der 28-jährige Verteidiger Fabio Welz kommt vom VfR Walldorf und der 29-jährige Stürmer Denis Skarlatidis wechselt vom VfL Waiblingen nach Stuttgart Münster.

