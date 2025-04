Interne Lösung beim FC Bad Wörishofen

Thomas Waltenberger wird ab Sommer das Traineramt übernehmen. Erfahrung hat der 29-Jährige bereits bei seinen Stationen in Markt Wald (2017 bis 2019) und bei der SG Amberg/Wiedergeltingen (2019 bis 2024) gesammelt. Beim Kreisligisten hatte er mit Jonas Meichelböck einen zweiten Spielertrainer an seiner Seite. Ähnlich wird die Konstellation im Sommer in Bad Wörishofen auch sein: Denn der zweite Spielertrainer wird Abwehrchef Maximilian Ackermann werden.

Der 34-Jährige hat in seiner Karriere beim TSV Landsberg bereits Bayernliga-Luft geschnuppert, spielte bei der SpVgg Kaufbeuren und dem TSV Gilching-Argelsried in der Landesliga, ehe er zum FC Bad Wörishofen wechselte und dort den Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga mitprägte. In der laufenden Saison ist Ackermann bereits als Co-Trainer von Thomas Hartmann in die Trainertätigkeit eingebunden.

„Die Lösung lag auf der Hand“, sagt FCW-Vorsitzender Dominik Ohmann. „Für das Training ist es von Vorteil, wenn man zwei Coaches hat.“ Während der eine seine Qualitäten in der Offensive habe (Thomas Waltenberger), sei der andere für die Defensive von Vorteil (Maximilian Ackermann).