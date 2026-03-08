Interne Lösung: Andreas Biermann übernimmt beim SSV Bornheim Beim Mittelrheinligisten SSV Bornheim rückt der langjährige Co-Trainer im Sommer an die Spitze. von red / PM · Heute, 08:31 Uhr · 0 Leser

Andreas Biermann wie vom Co-Trainer zum Chef-Coach beim SSV Bornheim befördert. – Foto: LaBima

Der SSV Bornheim hat die wichtigste Personalie für die kommende Spielzeit 2026/27 geklärt. Nachdem Erfolgscoach Patrick Schmitz vor kurzem seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte, präsentierten die Verantwortlichen nun eine interne Lösung: Mit Andreas Biermann übernimmt ein langjähriger Spieler und Co-Trainer des Vereins das Ruder in der kommenden Saison. Unterstützt wird er dabei von einem bekannten Trainerteam, während im Hintergrund bereits die Kaderplanung für ein weiteres Jahr im Verbandsoberhaus läuft.

Die Fußstapfen, in die Andreas Biermann im kommenden Sommer treten wird, sind zweifellos groß. Patrick Schmitz formte in seinen sechs Jahren beim SSV nicht nur eine Meistermannschaft, sondern führte den Klub von der Bezirksliga bis in die Mittelrheinliga. Dass dieser Weg nun endet, bedauern die Bornheimer, blicken aber voller Anerkennung auf die geleistete Arbeit zurück. „Wir haben nach zähem Ringen die Entscheidung unseres langjährigen Trainers zu respektieren, seine Prioritäten ab der neuen Saison neu zu gewichten“, erklärt Abteilungsleiter André Bagala mit Blick auf das nahende Ende der Ära Schmitz. Bagala würdigte dabei die „außergewöhnliche Leistung“ des scheidenden Coaches seit dessen Beförderung vom Jugend- zum Seniorentrainer vor sechs Jahren.

Biermann: Ein Kenner der Bornheimer DNA Mit der Beförderung von Andreas Biermann setzt der SSV auf maximale Kontinuität. Der 33-Jährige ist seit der Saison 2020/21 als Co-Trainer Teil des Erfolgsgespanns und kennt die Strukturen, die Spieler und das Umfeld wie kaum ein Zweiter. Seine Vita ist fast untrennbar mit dem Verein verbunden: Bis auf ein kurzes Intermezzo beim VfL Rheinbach ist Biermann bereits seit 2011 in verschiedenen Funktionen für den SSV aktiv. An seiner Seite wird auch in der neuen Saison Sönke Weber als Co-Trainer fungieren. Weber hat sowohl als Spieler als auch in seiner späteren Rolle an der Seitenlinie maßgeblich dazu beigetragen, den SSV in die Mittelrheinliga zu führen. Um das Trainerteam komplett zu machen, hat die Suche nach einem weiteren Assistenten bereits begonnen.