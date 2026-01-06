Interne Lösung an der Seitenlinie

Bei der FSG Braach/Baumbach kommt es mitten in der Saison zu einem Wechsel auf der Trainerbank. Nach eineinhalb Jahren haben sich der Verein und Sebastian Witzmann einvernehmlich getrennt, wie die Spielgemeinschaft in einer Mitteilung bekanntgab.

Der Vorstand würdigte die Arbeit des 29-Jährigen ausdrücklich. Witzmann hatte die neu gegründete Spielgemeinschaft übernommen und in einer Phase des Umbruchs viel Aufbauarbeit geleistet. Mit großem Engagement habe er die sportliche Entwicklung begleitet, hieß es aus dem Umfeld des Vereins.

Die Nachfolge ist bereits geregelt: Mit Sascha Aubel setzt die FSG auf eine interne Lösung. Der neue Cheftrainer bringt laut Vereinsangaben reichlich Erfahrung mit und genießt das volle Vertrauen der Verantwortlichen – auch über die laufende Saison 2025/26 hinaus. Der Verein spricht von einer bewussten Zukunftsentscheidung und verbindet damit die Hoffnung auf sportliche Stabilität in den kommenden Jahren.