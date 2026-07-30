Interne Fantrennung bleibt beim VfB Lübeck zum Saisonstart 2026/2027

Friedliches Miteinander der Fans. – Foto: KI-generiert (ChatGPT)

Der VfB Lübeck geht bei der internen Fantrennung weiterhin den Weg der Vorsicht. Wie der Verein mitteilte, werden die in der Vorsaison eingeführten Maßnahmen auch zum Auftakt der Regionalliga-Spielzeit 2026/2027 fortgeführt. Hintergrund ist ein vereinsinterner Fankonflikt, der trotz intensiver Bemühungen bislang nicht nachhaltig beigelegt werden konnte. Um eine langfristige Lösung zu finden, hat der Club in der Sommerpause einen externen Mediator eingeschaltet, der seine Arbeit bereits aufgenommen hat und sich im intensiven Austausch mit den beteiligten Gruppierungen befindet.

Da die Gespräche und der Mediationsprozess zum aktuellen Zeitpunkt noch andauern und ein offenes Ergebnis haben, entschied sich die Vereinsführung in Abstimmung mit der Polizei, dem Ordnungsdienst und weiteren Sicherheitspartnern dafür, das bestehende Sicherheitskonzept vorerst beizubehalten. Oberstes Ziel bleibe es, allen Besucherinnen und Besuchern einen sicheren und störungsfreien Stadionbesuch auf der Lohmühle zu garantieren sowie die Interessen unbeteiligter Anhänger und Gästefans zu schützen.

Bewährtes Spieltagskonzept und Blockaufteilung

Für das erste Heimspiel der neuen Saison gegen den SC Weiche Flensburg greift damit erneut ein strenges Spieltagskonzept, das klare räumliche Trennungen vorsieht:

Contidorf: Bleibt bis auf Weiteres sowohl an Spieltagen als auch unter der Woche geschlossen.

Pappelkurve: Die überdachte Pappelkurve bleibt ebenfalls weiterhin geschlossen.

Fanclub Halunken: Erhält erneut den Block B (links neben der Alten Holze zugewiesen). Die Anreise beziehungsweise Zuwegung erfolgt über den Bereich AVIA/Hansehalle sowie die Jonny-Felgenhauer-Straße.

UKL: Bekommt den Block F2 zwischen der überdachten Pappelkurve und der Sparkassen-Tribüne zugewiesen. Die Zuwegung läuft ausschließlich über den P+R-Parkplatz und die Straße An der Hansehalle.

Neutrale Fans & Fanclubs: Die Blöcke D und E stehen wie gewohnt neutralen Stehplatzbesuchern sowie Fanclubs zur Verfügung.

Gästefans: Für den Anhang der Gäste sind traditionell die Blöcke A1 und A2 vorgesehen.

Zusätzlich wird die interne Fantrennung auch im direkten Umfeld des Stadions durch gezielte Sperrmaßnahmen und den Einsatz von Sicherheitspartnern auf den Zu- und Abwegen flankiert.

Langfristiges Ziel: Rückkehr zu einer einheitlichen Fankurve

Beim VfB Lübeck bedauert man diesen Schritt ausdrücklich, sieht sich jedoch zum Schutze des geordneten Spielbetriebs und der Sicherheit aller Beteiligten dazu gezwungen. Das klare Bekenntnis des Vereins lautet nach wie vor, perspektivisch wieder zu einer geschlossenen und einheitlichen Fankurve auf der Lohmühle zurückzukehren. Voraussetzung dafür ist jedoch eine tragfähige, friedliche und nachhaltige Einigung im internen Konflikt.

Der Verein bittet alle Anhänger daher um Verständnis, Geduld und tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung der organisatorischen Maßnahmen, um die kommenden Heimspiele in der Hansestadt gemeinsam friedlich und stimmungsvoll zu gestalten.