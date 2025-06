Internationales U12‑Pfingstturnier kehrt nach Velbert zurück

Am Pfingstwochenende, Samstag, 7. Juni, und Sonntag, 8. Juni 2025, verwandelt sich die IMS Arena erneut in eine Bühne für die Stars von morgen. Nach einem Jahr Pause begrüßt die SSVg Velbert 02 stolz ihr großes U12‑Pfingstturnier – in diesem Jahr mit einem Rekordfeld von 57 Mannschaften am Samstag und 48 Teams am Sonntag.