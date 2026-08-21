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Internationales Jugendturnier der Spitzenklasse beim FV Ravensburg
FV Ravensburg und Train2Win veranstalten gemeinsam den VETTER-CUP – ein Internationales U14-Jugendturnier der Spitzenklasse
Am 5. und 6. September findet in der C-Team-Arena des FV Ravensburg das 1. Internationale U14-Jugendturnier unterstützt durch die Firma Vetter statt. Neben dem FV Ravensburg sind so berühmte Mannschaften wie Besiktas Istanbul, Benfica Lissabon, FC Augsburg, SV Darmstadt 98, FC Zürich, FC Basel, SPVGG Greuther Fürth und TV Würzburg dabei. Die 10. Mannschaft wird in einem Qualifikations-Turnier am 5. September ermittelt.
Hier spielen folgende Mannschaften um den begehrten Startplatz mit: VfB Friedrichshafen, SV Oberzell, SV Zimmern, Freiburger FC, Eintracht Freiburg und der SSV Reutlingen. Hier sind sowohl Teams aus der näheren Umgebung als auch befreundete Mannschaften mit dabei.
Die Verantwortlichen freuen sich auf ein sicher herausragendes Turnier für die Region und hoffen auf viel Unterstützung durch Zuschauer, Freunde und Fans der Mannschaften.