Internationales Jugendturnier beim SV Genc Osman Duisburg Jugend: Namhafte Vereine sind am Wochenende beim Derewa-Cup des SV Genc Osman zu Gast.

Die Liste der Namen der Teilnehmer des Derewa-Cup an diesen Wochenende liest sich beeindruckend. Große Namen des europäischen Fußballs kommen auf der Sportanlage des SV Genc Osman in Duisburg zusammen, um ein großes Jugendturnier der Altersklassen U10 und U11 auszutragen.

Neben den Gastgebern des SV Genc Osman finden namhafte Nachwuchsmannschaften an diesem Wochenende den Weg nach Duisburg. Aus der näheren Umgebung reisen die Junioren des MSV Duisburg und vom FC Schalke 04 an. Weitere Traditionsvereine wie der SV Darmstadt 98, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Oberhausen und Eintracht Frankfurt entsenden ebenfalls Teams zum Heinrich-Hamacher-Sportpark.

Doch auch international konnten die Organisatoren Mannschaften vom Antritt überzeugen- Aus der Niederlande reist Sparta Rotterdam an, aus der Türkei kommen die Nachwuchs-Teams von Galatasaray Istanbul und Fenerbahce Istanbul. Gespielt wird am Samstag und am Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr.