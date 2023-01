Internationales Hallenturnier in Ebersberg: Kontrastprogramm der Extraklasse RED Bull Salzburg setzt sich gegen regionale Teams und weiteren NLZs durch

Ebersbergs Bürgermeister Uli Proske fühlte sich bestens unterhalten. „Das Turnier ist natürlich mit großen Namen aus dem Fußball eine Herausforderung. Dabei hält der Verein aber super zusammen und von Jung bis Alt helfen alle zusammen. Das ist enorm wichtig, um die Jüngeren an den Verein zu binden.“ Auf eine Position hatte Proske ein besonderes Auge geworfen: „Ich war früher selbst Torhüter. Daher freut es mich immer, Torhüter zu sehen, die in diesem Alter schon überzeugen können.“

Überhaupt waren die Spielvorbereitungen der Turnier-Teilnehmer besonders interessant zu beobachten. Ein geschlossener Kreis der ganzen Mannschaft mit verschiedenen „Schlachtrufen“ wie „Einmal Eber, immer Eber!“, „Wir sind ein: Team!“ oder ein gemeinsamer, kurzer Moment der Ruhe. An beiden Turniertagen war die Halle komplett „ausverkauft“ und auf der Tribüne kam eine tolle Stimmung auf.

Das ist eine runde Geschichte. Wir kommen schon seit Jahren immer wieder gerne.

Matthias Poldlehner, Trainer von Turniersieger Salzburg

Was in der Dr. Wintrich-Halle außerdem auffiel, waren die unterschiedlichen Herangehensweisen in der Spiel- und Gegneranalyse. Viele Trainer von Profimannschaften beobachteten die kommende Konkurrenz hinter der Bande über ein Tablet gebeugt, auf dem sie mit ihren Assistenten eine neue Taktik austüftelten. Derweil hielten es die Landkreistrainer klassisch und observierten gemeinsam mit ihrer Mannschaft auf den Tribünenbänken.

„Die Jungs haben ihren Spaß gehabt. Das Turnier ist super, der Mix aus Profi- und regionalen Mannschaften mit einem super Niveau passt einfach“, meinte Matthias Poldlehner, Trainer an der Salzburger Akademie und freudestrahlender Turniersieger. „Das ist eine runde Geschichte. Wir kommen schon seit Jahren immer wieder gerne.“

So viel Spaß dieser Wettkampf der Kontraste allen Beteiligten auch macht: Ein Turnier wie dieses steht gerade im E-Jugendbereich künftig vor großen Herausforderungen, wie Initiator Robert Vogel zu berichten weiß: „In dem Alter haben viele Profimannschaften keine Jugend mehr. Das macht es natürlich immer schwerer, Nachwuchsteams der Profivereine für das Turnier zu finden.“

