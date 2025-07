Internationales Fußballfest des SV Herongen

Was vor vier Jahren mit 80 Mannschaften begann, hat sich inzwischen zu einem der größten internationalen Jugendfußball-Turniere am Niederrhein entwickelt. „Der Zuspruch war in diesem Jahr enorm. Das hat solche Dimensionen angenommen, dass wir leider nicht allen Mannschaften eine Zusage erteilen konnten“, sagte Turnierleiterin Corinna Born vom Jugendvorstand des SV Herongen. Mehr als 150 Teams und damit rund 1500 Nachwuchskicker waren drei Tage lang auf der weitläufigen Platzanlage „Zum Buschberg“ am Ball.

Den hohen Norden vertraten Mädchen und Jungen aus dem ostfriesischen Wiesmoor, etliche Teams waren aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet angereist. Die Delegationen aus dem Ausland waren in der Heronger Bürgerhalle untergebracht. „Herbergsvater“ Günter Fleuth war unermüdlich im Einsatz und sorgte dafür, dass es den Gästen an nichts fehlte.

Für internationales Flair sorgten Mannschaften aus Polen, Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Besonders weite Anreisen hatten die Klubs aus den Straelener Partnerstädten Bayon am Rande der Vogesen und dem polnischen Strzelin in Niederschlesien auf sich genommen.

Zurück zum Fußball: Auf dem Programm standen Wettbewerbe in allen Altersklassen bis hinauf zur B-Jugend. Besonders voll und gleichzeitig auch heiß wurde es am Sonntag bei den Turnieren der jüngsten Nachwuchskicker. Immer wieder nutzten die Kleinen die Gelegenheit, mit dem Kopf in einem Wassereimer im wahrsten Sinne des Wortes abzutauchen.

Nicht nur sportlich sorgte der SV Herongen für beste Unterhaltung. Hüpfburgen, Kinderschminken und viele Mitmachaktionen – da kam auch außerhalb des Rasens keine Langeweile auf. Die großen Besucher kamen derweil in der Cafeteria und am Foodtruck auf ihre Kosten. Für eine willkommene Erfrischung sorgte die Sprinkleranlage auf dem Kunstrasenplatz, die der Gastgeber angesichts der hohen Temperaturen regelmäßig in Gang setzte.

Jugendarbeit Herzstück des SVH

Ein besonderes Highlight war am Sonntagabend die große Verlosung – die Organisatoren hatten im Vorfeld mehr als 1000 Preise gesammelt. „Die gesamten Einnahmen aus dem Turnier und der Verlosung sind für unsere Jugend bestimmt“, so Corinna Born, die sich mit ihrem Vater Kalli um den Nachwuchs des Dorfvereins kümmert.

Der SV Herongen ist in Sachen Jugendarbeit hervorragend aufgestellt. Mit Ausnahme einer A-Jugend stellt der Verein Mannschaften in allen Jugendklassen. „Wir tun alles dafür, damit dieser Aufschwung möglichst lange anhält“, so Born. Ausdrücklich verweist sie auf die Unterstützung seitens der großen Heronger Sportlerfamilie, die am Wochenende ohne Unterbrechung im Einsatz war. „Wir sind sehr stolz darauf, dass so viele Eltern mitgeholfen haben. Auch der gesamte Vorstand und alle Seniorenmannschaften haben tatkräftig angepackt. Nur so ist es möglich, eine Veranstaltung dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen.“