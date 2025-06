Hohe Qualität und internationales Kräftemessen: Taym Alhanid (rotes Trikot) von der Heimmannschaft der Wormatia im Duell mit dem Serben Vukasin Topic (Fk Vojvodina). Foto: Dirigo/pakalski-press

Internationales Flair bei Jugend-Topturnier in Worms Mehrere prominente Gästevereine gingen beim 2. ONUK Sport Cup in der EWR-Arena an den Start +++ Wie die U17 des VfR Wormatia Worms abschnitt und welche Mannschaft das Turnier gewann Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL HR Gr. D U17 RL Südwest E. Frankfurt Worma. Worms

WORMS. Die U17-Fußballer des VfR Wormatia Worms haben sich mit einem 1:0-Sieg gegen den Veranstalter des 2. ONUK Sport Cup 2025, die türkische ONUKSPORTS Auswahl aus Karlsruhe, erfolgreich aus dem Turnier mit hochkarätigen internationalen und nationalen Mannschaften verabschiedet. Im Spiel um Platz neun in der EWR-Arena sicherten sich die Regionalligaspieler um Trainer Eric Schaaf, die in der neuen Saison allerdings in der Verbandsliga spielen müssen, den vorletzten Platz. Sieger wurde Eintracht Frankfurt durch einen 1:0-Erfolg im Finale gegen den Vorjahresgewinner in Philippsburg, Galatasray Istanbul aus der Türkei.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Wormatia-Nachwuchs spielt zweimal zu null

Die Wormatia war Gastgeber des zweitägigen Fußball-Leckerbissens an Pfingsten vor zumeist mehreren hundert Fans. Ihre Auswahl startete stark ins Kräftemessen mit vielen Erstliga-Formationen aus Nachwuchsleistungszentren und internationalen Hochkarätern. „Es war ein tolles Turnier, auch mit guten Spielen von uns“, sagte Liam Robert Summers, Rechtsverteidiger der Wormatia. Besonders stolz war der 16-Jährige darauf, am ersten Spieltag bei zwei Unentschieden gegen Fk Vojvodina aus Serbien und im „Derby“ gegen SV Waldhof Mannheim kein Gegentor kassiert zu haben. Aber er blieb auch kritisch: „Wir haben einige Laufwege nicht durchgezogen. Aber am Ende kamen wir gut zurück und haben uns noch mit dem Tor im letzten Spiel belohnt.“ Zur Abstiegssaison meinte er: „Da war auf jeden Fall mehr drin gewesen.“ Doch am zweiten Turniertag gelang der Wormatia in den weiteren Hauptrundenpartien gegen den späteren Zweiten Galatasaray (0:2) und den Fünften PAOK Saloniki aus Griechenland (0:3) kein Punktgewinn mehr. Da die Nibelungenstädter in ihrer Gruppe zusammen mit Mannheim den vierten Platz belegten, musste ein direktes Elfmeterschießen entscheiden. Das verloren die Gastgeber 4:5.