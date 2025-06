Internationales Flair auf den Plätzen des SV Herongen

Die Gäste kommen aus Polen, Frankreich und Belgien. Ganz nebenbei auch aus Ostfriesland. Und Holland ist ja sowieso nur einen Torschuss weit entfernt. Der SV Blau-Weiß Herongen zeigt sich am Wochenende, 27. bis 29. Juni, von seiner internationalen und weltoffenen Seite. Dann steht an der Sportanlage „Am Buschberg“ das große Jugendfußball-Turnier auf dem Programm, an dem mehr als 150 Mannschaften teilnehmen.