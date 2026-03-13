Internationales Abenteuer: VfL Sportfreunde 07 beim Intercity Cup in C Der VfL Sportfreunde Essen steht aktuell auf dem zehnten Platz der Kreisliga B, Gruppe 3 im Kreis Essen und spielt somit eine unaufgeregte und solide Saison. Am 28. März steht allerdings etwas Großes für den Amateurverein an, denn der B-Ligist nimmt am „Intercity Cup Football Championship 2026“ in der Essener Partnerstadt Changzhou teil. rnrn von Tristan Benten · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde aus Essen stehen vor einer großen Reise – Foto: RK-Picture

Für den VfL Sportfreunde 07 aus Essen steht ein außergewöhnliches Abenteuer bevor. Der B-Ligist reist Ende März nach China, um beim „Intercity Cup Football Championship 2026“ in der Essener Partnerstadt Changzhou anzutreten. Damit spielt der Verein aus dem Essener Amateurfußball plötzlich auf internationaler Bühne – ein Erlebnis, das sich wohl kaum jemand im Klub hätte vorstellen können.

Spannende Reise Mit 22 Punkten aus 16 Partien steht der VfL Sportfreunde Essen aktuell auf dem zehnten Rang der B-Liga. Mit 18 Zählern Rückstand auf einen Aufstiegsplatz und 15 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone kann der B-Ligist die restliche Saison ohne die gewisse Spannung angehen. Aufregend wird es hingegen am 28. März für den VfL, denn da beginnt der „Intercity Cup Football Championship 2026“ in Changzhou, an dem die Essener teilnehmen werden.

"Was zuerst als eher unwahrscheinliche Idee im Vorstand besprochen wurde und in einer kurzfristigen Initiativbewerbung mündete, wird nun zur Wirklichkeit“, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins. Cheftrainer Benedikt Birwe, Top-Torjäger Felix Greim und Co. haben somit die Chance sich auf internationaler Bühne von der besten Seite zu zeigen. Vorfreude in Essen "Wir haben ungemein Lust. In einem fremden Land vor möglicherweise so vielen Zuschauern zu spielen, hätten wir uns als Amateurspieler niemals ausmalen können“, sagte Cheftrainer Birwe dem RevierSport.