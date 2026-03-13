Internationales Abenteuer: VfL Sportfreunde 07 beim Intercity Cup in C

Für den VfL Sportfreunde 07 aus Essen steht ein außergewöhnliches Abenteuer bevor. Der B-Ligist reist Ende März nach China, um beim „Intercity Cup Football Championship 2026“ in der Essener Partnerstadt Changzhou anzutreten. Damit spielt der Verein aus dem Essener Amateurfußball plötzlich auf internationaler Bühne – ein Erlebnis, das sich wohl kaum jemand im Klub hätte vorstellen können.
Mit 22 Punkten aus 16 Partien steht der VfL Sportfreunde Essen aktuell auf dem zehnten Rang der B-Liga. Mit 18 Zählern Rückstand auf einen Aufstiegsplatz und 15 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone kann der B-Ligist die restliche Saison ohne die gewisse Spannung angehen.
Aufregend wird es hingegen am 28. März für den VfL, denn da beginnt der „Intercity Cup Football Championship 2026“ in Changzhou, an dem die Essener teilnehmen werden.
"Was zuerst als eher unwahrscheinliche Idee im Vorstand besprochen wurde und in einer kurzfristigen Initiativbewerbung mündete, wird nun zur Wirklichkeit“, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins. Cheftrainer Benedikt Birwe, Top-Torjäger Felix Greim und Co. haben somit die Chance sich auf internationaler Bühne von der besten Seite zu zeigen.
"Wir haben ungemein Lust. In einem fremden Land vor möglicherweise so vielen Zuschauern zu spielen, hätten wir uns als Amateurspieler niemals ausmalen können“, sagte Cheftrainer Birwe dem RevierSport.
Los geht es für den Essener Kreisligisten am 26. März mit der Reise nach China. Zwei Tage später steht bereits das erste Spiel beim „Intercity Cup Football Championship 2026“ auf dem Programm. Die Kosten für Flug, Unterkunft und Verpflegung übernimmt dabei die Gastgeberstadt Changzhou. Austragungsort der Partien ist das Changzhou Olympic Sports Centre, ein modernes Sportzentrum, das 2008 eröffnet wurde und dessen Stadion rund 38.000 Zuschauer fasst.
Changzhou hat sich in den vergangenen Jahren zudem als Austragungsort größerer Sportveranstaltungen etabliert. In der Region boomt vor allem der Amateurfußball: Wettbewerbe wie die „Jiangsu Football City League“ lockten zuletzt zehntausende Zuschauer in die Stadien und erreichten teils beeindruckende Zuschauerzahlen sowie hohe mediale Aufmerksamkeit. Beim „Intercity Cup“ sollen nun acht Teams aus verschiedenen Ländern gegeneinander antreten – darunter auch eine Auswahl aus Südkorea sowie die Sportfreunde 07 aus Essen.
Der Essener Amateurverein will sich dabei von der besten Seite zeigen und kann mit etwas Glück auch neue internationale Fans gewinnen.