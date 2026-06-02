Internationaler Zuwachs für den Regionalligisten Greifswalder FC

Der Kader des Greifswalder FC nimmt für die anstehende Spielzeit immer konkretere Formen an. Wie aus einer Mitteilung des Vereins hervorgeht, ist der dritte Neuzugang perfekt. Mit der Verpflichtung des Österreichers Lukas Walchhütter wird es zudem zum ersten Mal international im aktuellen Transferfenster der Mecklenburger. Der 22-jährige Abwehrspieler hat an der Ostseeküste einen Zweijahresvertrag unterzeichnet, welcher bis zum 30.06.2028 datiert ist. Der Verein gewinnt damit einen großgewachsenen, zweikampfstarken und bereits erfahrenen Verteidiger für die Defensive.

Ausbildung in der Heimat und erste Profistationen

Der in der Steiermark geborene Rechtsfuß blickt trotz seines jungen Alters bereits auf beachtliche Stationen zurück. Seine fußballerische Ausbildung genoss der 1,87 Meter große Defensivspezialist in der Nachwuchsakademie von Sturm Graz, wo er sämtliche Altersklassen von der U15 bis zur U23 durchlief. Im Winter 2022 vollzog er den Schritt in den Profibereich und wechselte zum SV Kapfenberg in die zweite österreichische Liga. Dort entwickelte er sich zur Stammkraft und spielte insgesamt 61-mal, wobei ihm drei Torerfolge gelangen.

Erfahrungen in Deutschland und auf nationaler Ebene

Seit dem Sommer 2024 ist der Innenverteidiger im deutschen Fußball aktiv. In den vergangenen zwei Jahren lief er für Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern auf. Für die Oberbayern bestritt er 52 Partien und steuerte zwei Treffer bei. Auch auf internationalem Parkett sammelte er bereits Erfahrungen für sein Heimatland. So kam er für Österreichs U18-Nationalmannschaft insgesamt fünfmal zum Einsatz und maß sich dabei unter anderem in Länderspielen mit den Auswahlen aus England, Kroatien und Wales.

Große Vorfreude auf die neue Aufgabe an der Küste

Der Wechsel an die Ostsee löst beim Neuzugang große Motivation aus. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Lukas Walchhütter zu seinem Wechsel: „Die Gespräche waren super und haben mir schnell gezeigt, wohin die Reise gehen soll. Das hat mich überzeugt. Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe und darauf, mich hier sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Dass der Verein direkt an der Ostsee beheimatet ist, macht das Ganze noch besonderer. Auf dieses Umfeld freue ich mich sehr. Jetzt kann es eigentlich losgehen – ich habe richtig Bock auf die Saison“. Die Verantwortlichen des Greifswalder FC hoffen nun, dass sich der spielstarke Defensivakteur in seiner neuen Heimat an der Küste schnell einfindet und wohlfühlt.