Internationaler Sparkassen-Cup am Eisenbrand

Am Eisenbrand in Büderich gab es internationales Flair. – Foto: David Zimmer

Mehr als 1500 Zuschauer haben jetzt die Premiere des Sparkassen-Cups auf der Sportanlage am Eisenbrand in Meerbusch verfolgt. Das internationale U9-Turnier des FC Büderich 02 für Spieler der Jahrgänge 2017 und jünger entwickelte sich dabei zu einem großen Fußballfest. 56 Mannschaften gingen hier an den Start.

Internationales Flair

Neben regionalen Vereinen wie dem VfR Büttgen und den Sportfreunden Baumberg waren auch mehrere namhafte deutsche Nachwuchsteams vertreten, darunter Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV und FC Schalke 04. Für internationales Flair sorgten unter anderem Sporting und Benfica Lissabon sowie Teams aus der Schweiz, Dänemark und den Niederlanden. Sportlich setzte sich Sporting am Ende durch. Den zweiten Platz belegte die Gentofte Fodbold Akademi aus Dänemark vor Bayer Leverkusen als Dritter. Die U9 des Gastgebers belegte einen starken 13. Platz.

„Es hat allen Beteiligten großen Spaß gemacht. Für uns als Veranstalter war es aber auch eine große Herausforderung, ein Turnier in so einer Größenordnung durchzuführen“, berichtete Markus Hartmann, der das Turnier mitorganisiert hatte. Vor allem die finanziellen Aspekte seien erheblich gewesen. So hätten allein die Kosten für die Schiedsrichter rund 2500 Euro betragen. Um die Veranstaltung stemmen zu können, sei daher auch Eintritt erhoben worden. „Das sind natürlich Summen, die du erst mal wieder reinholen musst“, so Hartmann. Zudem habe die Unterstützung von Sponsoren, Vereinsvertretern und Eltern zum Gelingen beigetragen.