Internationaler Neuzugang für SV Newroz Hildesheim

SV Newroz Hildesheim mit einem besonderen Transfer – Foto: Instagram: svnewroz

Der SV Newroz Hildesheim hat einen internationalen Transfer realisiert und Reo Kambe verpflichtet. Der Spieler stand zuletzt beim australischen Klub FC Mazenod unter Vertrag und wird künftig in der Landesliga Hannover auflaufen.

Der Kontakt zwischen Verein und Spieler kam auf digitalem Weg zustande. Kambe bewarb sich über den Instagram-Kanal des SV Newroz Hildesheim und stellte ein Highlight-Video zur Verfügung, das das Interesse der sportlich Verantwortlichen weckte. Nach interner sportlicher Einordnung wird das Leistungsniveau seines bisherigen Vereins in Australien in etwa mit der Landesliga in Deutschland verglichen.

Als noch junger Verein verzichtet der SV Newroz Hildesheim grundsätzlich auf internationale Transfers, da diese mit erhöhtem organisatorischem Aufwand verbunden sind. Im Fall von Reo Kambe ergab sich jedoch eine besondere Situation: Der Spieler hatte bereits konkrete Pläne für einen Aufenthalt in Deutschland, sodass Probetrainings unkompliziert möglich waren. In diesen Einheiten überzeugte er sowohl sportlich als auch menschlich.