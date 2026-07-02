Internationaler Härtetest in Österreich: VfL trifft auf FK Jablonec

Die Vorbereitung des VfL Osnabrück nimmt weiter Fahrt auf. Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich bestreitet die Mannschaft von Timo Schultz am Sonntag, 12. Juli, ein internationales Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec. Angepfiffen wird die Begegnung um 15 Uhr im Römerstadion im österreichischen Dölsach.

Mit Jablonec wartet ein anspruchsvoller Gegner auf den Zweitliga-Aufsteiger. Die Mannschaft von Trainer Luboš Kozel schloss die vergangene Saison in der tschechischen Meisterrunde auf Rang fünf ab und verpasste die Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Conference League nur knapp. Damit dürfte der VfL gegen einen Gegner gefordert werden, der sowohl spielerische Qualität als auch Wettkampfhärte mitbringt.