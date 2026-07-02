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Internationaler Härtetest in Österreich: VfL trifft auf FK Jablonec
Zweitliga-Aufsteiger misst sich im Trainingslager mit tschechischem Erstligisten
Zwischen schweißtreibenden Trainingseinheiten und langen Läufen durch die Tiroler Bergwelt wartet auf den VfL Osnabrück der erste internationale Gradmesser der Sommervorbereitung. Während im Trainingslager die Grundlagen für die Zweitliga-Saison gelegt werden, soll gegen einen europäischen Anwärter auf den internationalen Wettbewerb bereits sichtbar werden, wie weit die Mannschaft Anfang Juli ist.
Die Vorbereitung des VfL Osnabrück nimmt weiter Fahrt auf. Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich bestreitet die Mannschaft von Timo Schultz am Sonntag, 12. Juli, ein internationales Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec. Angepfiffen wird die Begegnung um 15 Uhr im Römerstadion im österreichischen Dölsach.
Mit Jablonec wartet ein anspruchsvoller Gegner auf den Zweitliga-Aufsteiger. Die Mannschaft von Trainer Luboš Kozel schloss die vergangene Saison in der tschechischen Meisterrunde auf Rang fünf ab und verpasste die Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Conference League nur knapp. Damit dürfte der VfL gegen einen Gegner gefordert werden, der sowohl spielerische Qualität als auch Wettkampfhärte mitbringt.
Für die Osnabrücker ist die Partie ein wichtiger Baustein der Saisonvorbereitung. Nach den ersten intensiven Trainingstagen soll das Duell Aufschluss darüber geben, wie weit die Mannschaft auf dem Weg zur neuen Zweitliga-Spielzeit bereits ist. Gleichzeitig bietet der Vergleich die Möglichkeit, Abläufe unter Wettkampfbedingungen einzustudieren und Spielpraxis gegen einen internationalen Kontrahenten zu sammeln.
Begleitet wird der VfL auch in Österreich von seinen Anhängern. Der Verein lädt alle Fans ein, das Testspiel im Römerstadion live zu verfolgen und die Lila-Weißen während ihres Trainingslagers zu unterstützen.