Internationaler Euroteamsport-Hallencup - jetzt anmelden! Von 09.12 - 11.12. in der Dreifachturnhalle Fürstenstein - Für Hobby und Betriebsfußballteams

Im Dezember 2022 geht der Internationale Euroteamsport-Hallencup 2022 (5 + 1) für Hobby- und Betriebs-Fußballvereine/-teams zum 4. Mal über die Bühne. Zum ersten mal in der Dreifachturnhalle in Fürstenstein. So wie in den vergangenen Jahren werden Teams aus Deutschland, Österreich und Tschechien teilnehmen. Wenn ihr Lust habt mit eurer Hobby-Mannschaft oder auch mit eurem Firmen-Team mitzukicken, meldet euch am besten gleich an. Insgesamt können 35 Mannschaften teilnehmen.