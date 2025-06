Internationale Verstärkung, Rückkehrer, Abgänge, Verlängerung

Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit:

Der 1. FFC Turbine Potsdam freut sich über hochkarätige Verstärkung für die kommende Saison: Die panamaische Nationalspielerin Lineth Isabel Cedeño Valderrama schließt sich unserer ersten Frauenmannschaft an. Die 23-jährige Angreiferin bringt internationale Erfahrung, Torgefährlichkeit und Spielfreude mit nach Potsdam.

Geboren am 5. Dezember 2000 in Panama-Stadt, begann Lineth ihre fußballerische Laufbahn im Jahr 2013 bei San Cristóbal FC Panama. Über Tauro FC, mehrere Stationen in Spanien und Italien sowie Einsätze in Saudi-Arabien führte ihr Weg 2025 zuletzt zu Chorrillo FC Panama, bevor sie nun den Schritt in die 2. Frauen-Bundesliga wagt.

Ein besonderer Höhepunkt ihrer Karriere war die Teilnahme an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Im Gruppenspiel gegen Frankreich erzielte Lineth in der 87. Minute das dritte Tor für Panama – ihr persönliches WM-Highlight, auch wenn das Spiel letztlich mit 3:6 verloren ging.

Lineth Cedeño bringt nicht nur Tempo und Durchsetzungskraft mit, sondern auch ein hohes Maß an internationaler Spielintelligenz. Wir freuen uns, eine Spielerin mit dieser Vita in unseren Reihen zu haben und blicken gespannt auf die gemeinsame Zukunft.

Willkommen bei Turbine Potsdam, Lineth!

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein – Teil dieses Teams zu sein, ist ein Traum. Der Empfang durch die ganze Mannschaft war absolut herzlich. Ich freue mich sehr darauf, in der Bundesliga spielen zu dürfen, und kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich bin Turbine Potsdam sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mit ihnen eine tolle Reise zu beginnen. Ich werde mein Bestes geben, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen“, sagt Lineth Cedeño.

„Mit Lineth gewinnen wir eine torgefährliche Offensivspielerin, die trotz ihres jungen Alters bereits viel Erfahrung in der italienischen Serie A und mit ihrem Nationalteam gesammelt hat. Wir freuen uns, dass sie sich für unseren Verein entschieden hat und sind überzeugt, dass sie unser Offensivspiel bereichern wird“, sagt Stephan Schmidt, Geschäftsführer des 1. FFC Turbine Potsdam.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

Oranienburger FC Eintracht

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Ein wahrer Fußball-Krieger kehrt heim! Mit großer Freude dürfen wir verkünden: Nikola Lakatos ist zurück beim Oranienburger FC Eintracht. Der kompromisslose Kämpfer und serbische Vollblutfussballer stand bereits 2021 für unsere blau-weißen Farben auf dem Platz und prägte eine denkwürdige Saison, in der der OFC nur hauchdünn am Meistertitel vorbeischrammte und Vizemeister wurde. Was Nikola auszeichnet, ist ein unbändiger Wille, Kompromisslosigkeit im Zweikampf, Einsatz bis zur letzten Minute und vor allem seine Vielseitigkeit auf dem Platz. Ob als Sechser im defensiven Mittelfeld, als Innenverteidiger oder als Außenbahnspieler, Nikola ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Das Comeback des Mentalitätsmonsters ist nicht nur ein sportlicher Gewinn, sondern ein starkes Zeichen. Willkommen zurück in deiner Fußballfamilie, Nikola. Wir sind stolz, dich wieder in unseren Reihen zu haben. Gemeinsam greifen wir wieder an! --- Manche Geschichten schreibt nur der Fußball und Tyren Kherraz ist der beste Beweis dafür. Vor 7 Jahren trug er schon einmal unser Trikot im Männerbereich, bis ihn eine schwere Verletzung 2019 ausbremste. Kreuzbandriss, Operation, Fußballpause. Für viele wäre das das Ende gewesen...für Tyren nur ein Kapitel. Als Berufssoldat hat er sich neu orientiert, sich weiterentwickelt und Verantwortung übernommen. Doch das Feuer für den Fußball hat nie aufgehört zu brennen und jetzt will er es noch einmal wissen. Tyren ist zurück! Ein starker, erfahrener Mittelfeldstratege, der neben seiner Zeit bei uns im Jugendbereich auch Stationen beim 1. FC Union und dem BFC Dynamo durchlaufen hat. Fußball-Inteligenz, Ruhe am Ball und eine große Portion Kreativität zeichnen ihn aus. Wir freuen uns riesig auf sein Comeback!

BSG Stahl Brandenburg

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Mit dem Ende der Saison verabschieden wir zwei verdiente Spieler vom Quenz. Diego Lima de Mello stieß zur Winterpause der Saison 2023/24 zu uns und traf mit seiner Torgefahr und seiner Leidenschaft mitten ins Herz des Quenz. In 43 Spielen erzielte er beeindruckende 28 Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil an unserem Erfolg. Auch wenn es in der aktuellen Spielzeit nicht immer leicht für ihn war, danken wir ihm von Herzen für seinen Einsatz, seine Treffsicherheit und seine Loyalität. Danke, Diego! Du wirst hier immer als Torgarant und Publikumsliebling in Erinnerung bleiben! Yannik Hartmann kam zu Beginn der Saison und war von Anfang an eine feste Größe in unserer Defensive. Mit seiner Stabilität, Zweikampfstärke und Übersicht hatte er großen Anteil daran, dass wir in dieser Saison die beste Abwehr der Liga stellen konnten. Leider wurde er gegen Ende der Saison durch eine Verletzung zurückgeworfen. In beiderseitigem Einvernehmen haben wir die Zusammenarbeit zum Saisonende beendet. Yannik, danke für deinen Kampfgeist und deinen Beitrag zu unserer herausragenden Saison! Wir sagen DANKE für euren Einsatz, euren Teamgeist und die gemeinsamen Erfolge. Ihr seid und bleibt Meister und Aufsteiger 2024/25!

