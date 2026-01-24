Internationale Vereine zu Gast in Nettetal

Im Januar hat sich für viele Profivereine etabliert, ihre Nachwuchskicker nach Nettetal zu schicken – zum sogenannten SanDe-Cup. Bereits zum 19. Mal richtet der SC Union Nettetal am 24. und 25. Januar 2026 sein internationales U10-Hallenturnier in der Werner-Jaeger-Sporthalle aus. Was einst als regionaler Wettbewerb begann, hat sich zu einem Turnier mit überregionalem und internationalem Renommee entwickelt.

Internationale Top-Klubs zu Gast

Das hochklassige Teilnehmerfeld in diesem Jahr unterstreicht diesen Stellenwert. Nachwuchsmannschaften aus Belgien, den Niederlanden, Österreich und England messen sich mit namhaften deutschen Teams – Titelverteidiger ist der Nachwuchs des 1. FC Köln. Außerdem gehen unter anderem Borussia Mönchengladbach, Feyenoord Rotterdam, der FC Brügge, SK Rapid Wien sowie Fortuna Düsseldorf an den Start. Besonders stark vertreten ist der englische Fußball. Der FC Sunderland reist gleich mit zwei Teams an, ergänzt durch den Brentford FC und Cambridge United.

Jahrelange Kontakte hilfreich

Dass der SC Union Nettetal Jahr für Jahr ein solches Teilnehmerfeld präsentieren kann, ist kein Zufall. Ein wichtiger Baustein ist die seit vier Jahren bestehende Zusammenarbeit mit dem Turnieranbieter PT Sports, über den viele internationale Einladungen laufen. Hinzu kommen gewachsene Kontakte zu regionalen Topklubs. Jugendleiter Irek Ksoll sagt: „Wir wollten bewusst ein internationales Flair schaffen und unseren Spielern die Chance geben, sich mit namhaften Mannschaften zu messen.“ Für die Organisatoren bedeutet das Turnier einen erheblichen logistischen Aufwand, der nur dank zahlreicher Ehrenamtlicher zu stemmen ist. Gespielt wird zunächst in vier Vorrundengruppen, anschließend folgen Gold- und Silberrunde. Die Finalspiele beginnen am Sonntag ab 12 Uhr. Spielpläne und weitere Informationen unter www.scunion-fussball.de.