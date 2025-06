Internationale Testspiele: Londoner Team zu Gast in Berlin

21.06. +++ Internationaler Besuch in der Hauptstadt

Von Donnerstag an weilten die Westminster Wanderers aus London in Berlin. Das Team, das in der englischen Southern Sunday Football League spielt, befindet sich derzeit auf Tour. Bereits am Donnerstagabend absolvierten die Engländer zwei Testspiele. Gegen Corso Vineta gewann Westminster mit 1:2, gegen die Deutsche Autoren-Nationalmannschaft mit 7:8. Am Freitag und Samstag folgten weitere Spiele, unter anderem gegen ein Mixed-Team der Herrenmannschaften des TSV Mariendorf. Am Samstagnachmittag reisten die Londoner dann weiter nach Polen.