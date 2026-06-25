Internationale Erfahrung und ein Rückkehrer für Dynamo Dresden

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Der Transfersommer in Dresden scheint kein Ende zu haben. Dabei bringen die frischen Neuzugänge der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden nicht nur geballte internationale und nationale Erfahrung mit an die Elbe. Ein lang ersehnter Rückkehrer und ein Routinier runden die Neuzugänge dieser Woche sportlich und emotional ab.

Der 27-Jährige bringt die Erfahrung aus beachtlichen 67 Spielen in der österreichischen Bundesliga, 14 Einsätzen in der UEFA Conference League, 14 weiteren Qualifikationsspielen für diesen Wettbewerb sowie acht Partien in der Champions-League-Qualifikation mit.

Am Dienstag gab die Vereinsführung die ablösefreie Verpflichtung von Ahmet Muhamedbegovic bekannt. Der 1,86 Meter große Österreicher wechselt vom NK Olimpija Ljubljana nach Sachsen. Mit den Slowenen belegte er zuletzt den vierten Platz in der Prva Liga und scheiterte knapp an einer erneuten Qualifikation zur Conference League.

Bei Dynamo soll er die teils schmerzhaften Abgänge von Kammerknecht, Keller und Julian Pauli kompensieren. Als Linksfuß wird er voraussichtlich mit dem Eigengewächs Friedrich Müller um den Platz in der linken Innenverteidigung konkurrieren, was den Verein zwingt, noch nach einem rechtsfüßigen Pendant zu suchen.

Seine fußballerische Ausbildung begann Muhamedbegovic bei den Junioren des SC Untersiebenbrunn und der Fußballakademie in St. Pölten, bevor er beim SKN St. Pölten den Sprung in den Herrenbereich schaffte. Nach einer Leihe zum SKU Amstetten und einer Station beim DAC Dunajska Streda in der Slowakei reifte er zu einem gestandenen Profi, der in knapp 250 Pflichtspielen 232 Mal im Abwehrzentrum auflief.

Sören Gonther, Geschäftsführer Sport der SGD, ordnet den Transfer ein: „Auf der Position des Innenverteidigers haben wir durch die Abgänge Handlungsbedarf gehabt. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Ahmet einen international erfahrenen Spieler für uns begeistern konnten, der den Konkurrenzkampf auf ein hervorragendes Level heben kann. Er wird unser Spiel durch sein Tempo sowie die Qualität im Spielaufbau bereichern.“

Auch der Spieler selbst zeigt sich motiviert: „Nach der ersten Kontaktaufnahme war ich sofort begeistert von der neuen Aufgabe. Dynamo ist international bekannt und bringt eine enorme Wucht mit sich. Ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam in die Vorbereitung auf die neue Saison starten und blicke mit großer Vorfreude auf die ersten Partien.“

Lang ersehnte Rückkehr

Eine weitere zentrale Baustelle konnte mit der festen Verpflichtung von Jonas Sterner geschlossen werden. Der 24-jährige Rechtsverteidiger wechselt endgültig von Hannover 96 nach Dresden und wird weiterhin die Rückennummer 32 tragen.

Sterner ist in Elbflorenz bestens bekannt: Bereits in der Saison 2024/25 kam er leihweise von Holstein Kiel und avancierte zu einer tragenden Säule der Aufstiegsmannschaft. Nach einem Zwischenstopp in Hannover, wo er den sportlichen Anschluss verpasste, kehrte er in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis zurück. In 17 Partien der 2. Bundesliga stand er jeweils in der Startelf und verbuchte drei Torvorlagen. Insgesamt blickt er bereits auf 51 Pflichtspiele für Dynamo zurück, in denen er zwei Tore erzielte und zwölf weitere auflegte.

Sören Gonther zeigt sich erleichtert über den erfolgreichen Abschluss: „Nach intensiven Verhandlungen ist es uns gelungen, Jonas dahin zu bringen, wo sein Herz ihn haben möchte. Er war sowohl beim Aufstieg als auch in der erfolgreichen Rückrunde zuletzt ein entscheidender Faktor in unserer Defensivreihe. Jetzt kann er erstmals auch eine komplette Sommervorbereitung bei uns absolvieren und sich so optimal mit der Mannschaft auf die Spielzeit fokussieren.“

Sterner, der 2002 in Husum geboren wurde, ergänzt: „Ich bin natürlich sehr glücklich, dass jetzt bereits vor dem Vorbereitungsstart Klarheit über meine Zukunft herrscht. Dynamo ist der Verein, bei dem ich mich nicht nur sportlich extrem wertgeschätzt fühle, sondern mich darüber hinaus auch privat sehr wohl in der Stadt fühle.“

Erstliga-Erfahrung für das Mittelfeld

Auch das Zentrum wurde personell verstärkt. Mit Tobias Raschl schließt sich ein flexibler Akteur ablösefrei dem Kader an. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt vom Absteiger Preußen Münster und bringt einen Marktwert von rund 500.000 Euro sowie die Erfahrung aus 83 Zweitliga- und elf Erstligaspielen mit.

In seiner Jugend durchlief Raschl die Nachwuchsleistungszentren der SG Unterrath, von Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund. Nach Stationen bei der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern soll der 1,77 Meter große Stratege nun in Dresden das defensive und zentrale Mittelfeld stabilisieren und Spieler wie Robert Wagner und Nicolai Rapp entlasten.

„Mit der Erfahrung und Qualität von Tobi konnten wir einen weiteren Baustein für unserer Mittelfeldzentrale sichern. Mit seiner Laufstärke und Variabilität hat er sich über bereits viele Jahre in der 2. Bundesliga etabliert und kann für uns von Beginn an eine Verstärkung sein“, erklärt Sören Gonther.

Raschl selbst fügt hinzu: „Wir haben schnell gemerkt, dass ein gemeinsamer Weg sehr reizvoll ist. Umso leichter fiel mir dann die Entscheidung. Jetzt freue ich mich, die Mannschaft und das Umfeld schnellstmöglich kennenzulernen, um dann gemeinsame eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Kontinuität auf der Torhüterposition

Abgerundet werden die Personalentscheidungen durch die Vertragsverlängerung von Daniel Mesenhöler. Der 30-jährige Torhüter, der im Januar 2024 vom Halleschen FC kam, geht damit in seine vierte Saison bei Schwarz-Gelb. Mesenhöler füllte seine Rolle als Backup bislang makellos aus: Bei seinen zwei Einsätzen im Ligabetrieb, einmal in der 3. Liga und einmal beim erwähnten Spiel gegen Bochum in der 2. Bundesliga, hielt er jeweils seinen Kasten sauber. Zudem kam er viermal im Sachsenpokal zum Einsatz.

Durch diese Vertragsverlängerung zeichnet sich eine deutliche Veränderung im Torwart-Trio ab. Wahrscheinlich wird Lennart Grill, der sich nach einer schweren Knieverletzung noch in der Rehabilitation befindet, den Verein verlassen, da er sich wohl nicht hinter Tim Schreiber und der fest eingeplanten neuen Nummer eins, Elias Bethke, einreihen wird.

Sören Gonther lobt den Routinier ausdrücklich: „Mese hat sich in den zurückliegenden Jahren stets hochprofessionell verhalten und auch mit weniger Spielzeit jederzeit den Konkurrenzkampf in unserem Torhüter-Team auf sehr hohem Niveau gehalten.“

Mesenhöler schließt sich an: „Wir haben in den zurückliegenden Jahren viele schöne Erinnerungen geschaffen. Das respektvolle Miteinander sowie die Wertschätzung haben mir immer ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Ich möchte auch zukünftig jeden Tag meine bestmögliche Leistung bringen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind.“