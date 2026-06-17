Internationale Erfahrung für Landesligisten Der SV Böblingen verpflichtet erfahrenen Torspielertrainer Željko Belecan von red/pm · Heute, 21:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen verstärkt sein Trainerteam und verpflichtet mit Željko Belecan einen erfahrenen und lizenzierten Torspielertrainer. Der 1989 geborene Serbe bringt umfassende Erfahrung aus dem deutschen Nachwuchsfußball sowie eine eigene Spielerkarriere im Leistungsbereich mit.







Belecan war in den vergangenen vier Jahren als Torwarttrainer im Nachwuchsbereich der Akademie Leonberg-Eltingen tätig. Dort arbeitete er erfolgreich mit Torhütern der Altersklassen U9 bis U18 und überzeugte durch ein modernes, praxisnahes Trainingskonzept. Sein Fokus liegt insbesondere auf Technik, Spielaufbau sowie der individuellen Entwicklung der Spieler. Darüber hinaus war er auch beim FK Merklingen im Einsatz, wo er junge Torhüter gezielt auf den Übergang in den Herrenbereich vorbereitete. Der neue Torwarttrainer verfügt über die DFB Torwarttrainer C-Lizenz und bringt fundierte Kompetenzen in Trainingsplanung, Analyse sowie Technik- und Reaktionstraining mit. Seine enge Zusammenarbeit mit Cheftrainern und Trainerteams unterstreicht seine Teamfähigkeit und Professionalität.