Internationale Erfahrung für Landesligisten

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Der Landesligist SV Böblingen arbeitet weiter intensiv am Kader für die kommende Saison und setzt ein weiteres starkes Ausrufezeichen: Mit Nemanja Markovic gelingt dem Verein ein echter Toptransfer für die erste Mannschaft. Der 33-jährige Defensivspieler wechselt vom Ligarivalen TSVgg Plattenhardt an den Silberweg und verstärkt ab der Saison 2026/2027 das Team des SVB – zugleich wird er Teil des Trainerteams um seinen Bruder Slobodan Markovic.

Markovic bringt eine beeindruckende Erfahrung mit nach Böblingen. In seiner knapp zehnjährigen Laufbahn als Profifußballer war er in insgesamt in fünf Ländern aktiv – Serbien, Bosnien, Polen, Montenegro und der Schweiz. Zudem absolvierte er im Jahr 2023 insgesamt 13 Einsätze in der Verbandsliga für Calcio Leinfelden-Echterdingen, bevor er anschließend in seine Heimat zurückkehrte.

Neben seiner internationalen Erfahrung überzeugt Markovic vor allem durch seine Mentalität und Persönlichkeit. Er gilt als absoluter Führungsspieler mit starkem Charakter und wird insbesondere für die Entwicklung der jungen, hungrigen Spieler im Kader eine wichtige Rolle einnehmen.