Internationale Erfahrung für FCC-Abwehr Der FC Carl Zeiss Jena hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und seine Defensive mit internationaler Erfahrung verstärkt. von PM FCC / FuPa Thüringen · Heute, 17:06 Uhr · 0 Leser

Lara Schenk wurde in Wolfsburg ausgebildet und findet über USA, Belgien, Kanada und Spanien nun den Weg nach Jena. – Foto: © FC Carl Zeiss Jena

Mit Lara Schenk wechselt eine 26-jährige, beidfüßige Abwehrspielerin an die Saale, die bereits auf eine bemerkenswerte sportliche Laufbahn zurückblicken kann.

Fußballerisch wurde Schenk im Nachwuchs des VfL Wolfsburg ausgebildet. Nach dem Schulabschluss zog es die Defensivspielerin 2018 in die USA, wo sie an der renommierten Harvard University in Cambridge Psychologie studierte und parallel für das College-Team Harvard Crimson in der NCAA Division I auflief. Über mehrere Spielzeiten gehörte sie dort zum Stammpersonal. Während der coronabedingten Unterbrechung des Spielbetriebs in den USA kehrte Schenk zwischenzeitlich nach Deutschland zurück und absolvierte in der Saison 2020/21 Einsätze für den VfL Wolfsburg II in der 2. Bundesliga, bevor sie ihr Studium und ihre College-Karriere in den USA abschloss.

Nach dem Studienabschluss führte ihr Weg ins europäische Ausland. In Belgien stand sie zunächst bei Club YLA (Club Brugge) unter Vertrag, ehe sie zur Saison 2023/24 zum Ligakonkurrenten RSC Anderlecht wechselte. Dort kam sie in Liga-, Pokal- sowie internationalen Wettbewerben zum Einsatz und feierte am Saisonende die belgische Meisterschaft. Weitere Stationen folgten in Spanien bei Sporting Huelva sowie in Kanada bei Montréal Roses FC. In der neu gegründeten Northern Super League schrieb Schenk dabei Geschichte als erste deutsche Spielerin der Liga. Auch international sammelte die Defensivspielerin früh Erfahrung. Für die U15-, U16- und U17-Nationalmannschaften des DFB absolvierte sie mehrere Einsätze und krönte sich 2017 in Tschechien zur U17-Europameisterin.