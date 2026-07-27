Internationale Erfahrung für die Frauen der Stuttgarter Kickers

– Foto: Matthias Wolpert

Die Stuttgarter Kickers treiben ihre Kaderplanung für die Frauen-Regionalliga Süd weiter voran und präsentieren mit Sara Nilsson einen erfahrenen Neuzugang. Die 31-jährige Schwedin wechselt vom FC St. Gallen nach Stuttgart und soll die Mannschaft von Trainer Manuel Strobel mit ihrer internationalen Erfahrung verstärken. Nachdem sie ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegt hat, entschieden sich die Kickers für die Verpflichtung der offensiv flexibel einsetzbaren Spielerin.

Nilsson bringt Stationen in Schweden, Italien und der Schweiz mit. Zuletzt stand sie beim FC St. Gallen unter Vertrag und absolvierte dort in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 27 Partien in der Women's Super League, in denen sie sechs Tore erzielte. Zuvor spielte sie für den FC Aarau Frauen, für den sie zwischen 2021 und 2023 in 29 Erstligaspielen acht Treffer beisteuerte. Insgesamt stehen in ihrer bislang erfassten Laufbahn 57 Spiele und 14 Tore zu Buche.

Cheftrainer Manuel Strobel verspricht sich von der Angreiferin weit mehr als sportliche Qualität. Er hebt insbesondere ihre Mentalität hervor und sieht in Nilsson eine Führungsspielerin, die mit ihrer Erfahrung eine wichtige Rolle innerhalb der jungen Mannschaft übernehmen kann. Die Schwedin selbst blickt mit Vorfreude auf ihre neue Aufgabe und möchte ihre Erfahrung einbringen, damit sich das Team im Saisonverlauf weiterentwickelt.