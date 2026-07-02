Internationale Erfahrung für den Oberliga-Aufsteiger Vorwärts Nordhorn landet Transfercoup von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Mit Mustapha Yahaya verstärkt der SV Vorwärts Nordhorn seine Defensive um einen Spieler mit internationaler Erfahrung. Nach monatelangem Warten ist der Defensivmann nun auch für Pflichtspiele spielberechtigt.

Der SV Vorwärts Nordhorn hat seine Defensive mit einem hochkarätigen Neuzugang verstärkt. Mustapha Yahaya gehört ab sofort offiziell zum Kader des Oberliga-Aufsteigers und soll mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten eine tragende Rolle in der Mannschaft übernehmen. Erfahrung auf internationalem Niveau Der Defensivspieler bringt einen außergewöhnlichen Werdegang nach Nordhorn mit. Ausgebildet wurde Yahaya in der Nachwuchsakademie des FC Twente, ehe ihn sein Weg unter anderem nach Gibraltar führte. Dort sammelte er als Profi internationale Erfahrungen und kam auch in den Qualifikationsrunden zur Champions League sowie zur Europa League zum Einsatz. Zuletzt stand der Verteidiger in Spanien unter Vertrag.

Neu im Verein ist Yahaya allerdings nicht. Bereits zwischen Februar und August 2025 trainierte er regelmäßig mit der Mannschaft und integrierte sich früh ins Vereinsleben. Weil die Spielgenehmigung zunächst ausstand, blieb ihm der Einsatz in Pflichtspielen jedoch verwehrt. Diese Hürde ist nun genommen: Die Freigabe liegt vor, sodass der Defensivspieler künftig auch in der Oberliga Niedersachsen für den SV Vorwärts Nordhorn auflaufen kann.